NO NACIMOS ODIANDO NUESTRO CUERPO

¿Recordás cuándo empezó la lucha contra tu cuerpo, tu peso y mala relación con la comida?

Quizás sufriste burlas en algún lugar, ya sea colegio, entorno, que quizás te decían te veo gordita o quizás debas hacer algo, o tal vez tu mamá o algún familiar haciendo dietas eternas y arrastrándote a vos por esa obsesión de tener un cuerpo perfecto. O simplemente acosada por una sociedad donde no tener las medidas consideradas perfectas tu vida no encajaría ¡Basta de todo esto! Empezá hoy tu cambio, comenzá a sanar tu relación con tu cuerpo y con la comida y sobre todo con lo que vos te decis a vos misma, tus pensamientos y acciones para poder entender porque te sientes como te sientes. Comenzá a ponerle palabras a todo eso que te invade y hacerte cargo para generar el cambio que querés para vos, solamente vos tenés el poder de comenzar ¡Es tuya la decisión y la elección!.

Hoy podes comenzar a alejarte de la cultura de las dietas restrictivas en tu vida y saber que podes generar tu bienestar sin sumergirte en locuras impulsivas y dañinas para tu cuerpo, mente y espíritu.

Comenzá revisando tu dialogo interno: cómo te hablas, todo lo que te decis a vos misma, cuáles son esas palabras asesinas que van quitando vida a tu cuerpo. Ahora te doy un ejemplo: ¿Vos serías a si de odiosa con alguien a quien querés, ya sea un amiga o hermana? ¿Le dirias esas palabras que te decis a vos misma?. He escuchado muchas, muchisímas en diferentes sesiones que traen mujeres como vos hablándose con dialogo interno odioso como “¡Que gorda que estás!!” o “asi de gorda nadie te va a querer”.

Por favor ¡Basta del autoboicot! Comenzá a amarte, a respetarte y sobre todo a tratarte con amor. Para poder cuidarlo a tu cuerpo en su conjunto desde un lugar de respeto y amor incondicional, recordar que cada parte de tu cuerpo cumple una función. Empezar a conectar con él es encontrarte en cada punto, sentir la sensación de conexión y sentirlo a profundidad. Permitite a vos misma mimar tu cuerpo, acariciarlo, tratarlo con cariño, si a vos no te gusta alguna parte de él esta bien, aceptar y convivir es la clave, vas a ver que vas a comenzar a reconciliarte desde el cariño y la pasión.

Si llevas ya un tiempo en una lucha constante con tu cuerpo, pará y empezá a escucharlo.

Dale lo que necesita, comenzá a nutrirlo, a mimarlo y, como dije anteriormente, a aceptarlo. No entres en guerra continua con él, no permitas que lo externo divorcie tu relación con tu cuerpo.

No te encierres en tus pensamientos y salí de tu mente , hoy podes comenzar a conectar con tu cuerpo con el momento presente comenzar a preguntarte que zona de tu cuerpo esta tensa, donde sentís ese peso que te hace sentir incomoda si hay emociones o sentimientos y sientas que se reflejan ahí, como ansiedad, angustia, tristeza, frustración lo que sea que sientas y date un masaje con cariño y respirá profundamente durante tres minutos por nariz inhalando y exhalando y asi comenzarás a bajar la ansiedad o enojo o lo que te esté atravesando en ese momento para conectar con tu momento presente desde el amor hacia tu cuerpo.

Comenzá a auto-cuidarte, date a vos misma lo que te genere bienestar, lo que te haga sentir bien y lo que necesitas en ese preciso instante. Contemplar lo que es la parte emocional, espiritual y revisar siempre otras áreas o dominios de tu vida como familia, relaciones de pareja, amigos, etc.

Y comienza a auto-indagarte, a revisarte y hacerte las siguientes preguntas: ¿ Me encuentro bien con estas relaciones? ¿ Hay algo que me haga sentir mal e incómoda? ¿ Hay algo que me gustaría cambiar con respecto a algo en la relación? ¿Estoy poniendo límites? Empezá a poner límites y a expresar lo que querés, necesitas y deseas. Y sobre todo lo que querés elegir para tener una buena relación con vos misma y mejorar así con el resto de los dominios.

¡No odies tu cuerpo! Habitalo en paz y sin culpas, no nacimos odiando nuestro cuerpo ¡Recodarlo siempre!

Si necesitas empezar a entender porqué no nacimos odiando nuestro cuerpo, estoy para acompañarte en tu proceso.

Hay mucho más que se ve a profundidad, cada mujer tiene su historia y circunstancias.

Con Amor, Caro.

