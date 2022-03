CREDITO CARAS

Nuni: La Moda Adaptable en Argentina

¿Cuál es la característica de distinción de la Marca Nuni?

Nuni, trajo a la Argentina lo que se llama “la moda adaptable”, definida por nosotros con un nuevo concepto como “la moda para todas las personas”.

Desafortunadamente, en nuestro país, el mundo de la moda está muy sectorizado. Los talles, medidas de la ropa y calzado por lo general son estándares y las personas tienen que adaptarse a los diseños. Es decir, en vez de que la ropa se adapte a nosotros, forzamos a nuestros cuerpos para “encajar” en la moda.

Es por ello que nació la marca Nuni, una empresa que prioriza a las personas reales por sobre el diseño en sí mismo. Si bien no se deja de lado la elaboración de un diseño “a la moda”, lo primero que se busca al elaborar un producto es que el mismo sea adaptable a todas las personas, sin descuidar la estética.

¿Cómo hicieron posible la realización de la zapatilla adaptable?

Cuando empezamos con esta idea, fuimos a muchas fábricas, y diseñadores para poder elaborar algo que cumpla con las características de comodidad y diseño fácil de calzar, resultando infructuosas todas las respuestas.

Fue muy difícil encontrar personas que se comprometieran con este proyecto, dado que al no tratarse de un diseño que pudiera elaborarse de manera masiva, no resulta un producto redituable económicamente. Sin embargo, aparecieron en nuestro camino dos personas que lo hicieron posible. Ellas son las diseñadoras Sofia Oyenard y Geraldine Gerome. Si bien se dedican a la fabricación y elaboración de zapatos de novias, y modelos para mujeres, con su marca “Le.Hoi”, fueron muy entusiastas con este proyecto poniendo todo de sí para llevarlo a la realidad. Estamos muy agradecidos con ellas, que son un soporte muy importante para nosotros.

¿Cuáles son las características principales del producto?

Las zapatillas Nuni Smile se caracterizan por ser cómodas y fácil de calzar. El modelo que actualmente se encuentra a la venta, contiene un cierre superior que proporciona posicionar de manera sencilla el pie sin forzar el mismo; además posee cordones que permiten regular el ancho de la zapatilla en caso de tener un empeine alto. En su interior contiene una plantilla anatómica confeccionada en material viscolástico para que no pierda la forma. No obstante, la misma es desmontable, para aquellos que necesitan adaptar el calzado con su propia plantilla. Finalmente, el diseño exterior se encuentra confeccionado con cuero gamuzado y el interior forrado en cuero para una mejor respiración del pie. Además, no podemos dejar de destacar el diseño estético que tiene el calzado, distinguiéndose de los modelos habituales existentes.

¿Qué otros productos ofrece Nuni?

Lanzamos las zapatillas modelo unisex, que ya se encuentran a la venta. Próximamente estaremos ofreciendo un calzado exclusivo para mujeres, otro calzado con diseño para niños y finalmente nuestra línea de ropa. En nuestra cuenta de Instagram @nuni.smile.ok se irán enterando de las novedades.

¿Dónde se pueden conseguir?

El producto está teniendo una gran aceptación en el mercado. Se vende a través de nuestra tienda on-line www.nuni.com.ar, y asimismo de forma presencial en nuestro showroom en calle Arce 957, piso 3, barrio de Cañitas.

No se queden sin sus zapatillas Nuni, y les pedimos que se sumen a esta nueva impronta de la moda adaptable siguiéndonos en @nuni.smile.ok.

¡Avancemos con un cambio a la hora de consumir, poniendo a las personas en primer lugar y luego al producto!

Links Videos:

https://rudo.video/vod/bN9mxA

https://rudo.video/vod/bN9mzi

https://rudo.video/vod/bN9m0y