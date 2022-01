Oggi Zapatería

CREDITO CARAS

¿Desde cuándo se dedican a esto?

La empresa nace en 1951, la fundó Olga, mi mamá, que ya no está y mi papá Marcelino que fue y sigue siendo mi gran referente y maestro.

Actualmente, él sigue trabajando como el primer día. También fue quien nos transmitió tanto a mi hermano Marcelo como a mí, esta pasión por los zapatos.

Es una empresa familiar y nos ocupamos personalmente del manejo de los locales, tanto de hombres y mujeres.

Mi hijo Luciano y mis sobrinos trabajan en los de mi padre, en cambio junto con mi marido Claudio y mi hija Gina, nos ocupamos del local de mujeres en Cabildo 1582.

¿Cuál es el objetivo?

Lo que buscamos es que las clientas puedan identificarse con nuestros productos.

Me crie entre zapatos y desde muy chica, cuando mi mamá salía, me ponía sus zapatos y caminaba por la casa con tacos altos feliz. Siempre decía: Cuando mi mamá no está, en esta casa, mando yo.

Es como si hubiese descubierto temprana e inconscientemente, lo que sentimos las mujeres cuando nos ponemos un par de zapatos que nos encantan, que nos hacen pisar fuerte, cambia nuestra actitud y la postura corporal, Nos sentimos seguras y esa imagen comunica más que las palabras.

Así de poderosos son los zapatos para las mujeres.

¿Qué productos tienen a disposición?

Tenemos diseños exclusivos y también ediciones limitadas en zapatos y en carteras. Soy arquitecta y asesora de imagen y esa formación me aporta una mirada particular a la hora de seleccionar los materiales y los diseños, jugando con los colores, utilizando fibras naturales, como las bases de yute, que esta temporada fueron un éxito en ventas.

Nos caracterizamos por tener productos versátiles y atemporales, como botas, que trabajamos todo el año adaptando tonos y texturas, y que hoy se usan también en verano con shorts, vestidos, o como cada mujer las quiera combinar, según su estilo propio.

Proponemos muchísimas opciones para que cada mujer se atreva a jugar con la moda.

Actualmente los zapatos son grandes protagonistas, son los que definen un vestuario ya que con prendas neutras y básicas, serán los zapatos y los accesorios los que determinarán si el outfit es diurno o para la noche y ese mix & match, nos permite armar diversos looks haciendo que éstos puedan ser únicos y personales.

¿Qué servicios ofrecen al público?

Brindamos a nuestras clientas una atención personalizada ya que conformamos un equipo y nuestras vendedores están preparadas para asesorar a las clientas.

¿Cuáles son los desafíos que tienen de cara a los años venideros?

En primer lugar seguiremos atentos a las necesidades y gustos de nuestras clientas para lograr los productos por los cuales nos eligen.

Además, creemos que el futuro será cada vez más digital, a través de las redes sociales, fundamentalmente Instagram, que en esta época de pandemia nos dio la posibilidad de que nos conozcan en toda Argentina, e incluso en los países limítrofes, desde donde recibimos múltiples consultas, principalmente de Chile. Seguiremos manteniéndonos activos en esta "Vidriera Digital" cada día más relevante, con el objetivo de ampliar nuestro público.

Datos de contacto:

Instagram: @oggizapateria

Mail: [email protected]

Facebook: OGGI Cabildo 1582

Dirección: Av Cabildo 1582