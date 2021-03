PAOLA FAGIL: Coach | Consultora | Capacitadora

- ¿Cuál es la característica principal por la que se destaca en el acompañamiento de sus clientes desde el Coaching?

Es la facilidad de poder conectar genuinamente con el otro, inspirando confianza, apertura y empatía con todo lo que comparten y cómo lo hacen incluso con el cuerpo, sus emociones y vulnerabilidades. Logrando así un ambiente cuidado y especial.

- ¿Qué aporta la visión femenina como guía en el proceso?

Gracias a lo que aprendí en Neurociencias sobre las neuronas espejo y que las mujeres tenemos más cantidad de estas, mi aporte al acompañar es mucha sensibilidad y ojo detallista junto al sentido de cuidado y protección, así como el de dar nacimiento a lo nuevo, co-creando y asistiendo todo el proceso y crecimiento del otro.

- ¿Qué es el éxito para Usted?

Es un estado interno propio, yo puedo sentirme exitosa y eso es solo mío. Pero cuando elijo mostrar el resultado de todo un proceso de mucho trabajo y esfuerzo, recién ahí pueden ver esa sensación interior, que para otros quizás no sea exitoso. Por eso, creo que es personal y que al vivirlo hacia adentro y conmigo, no entro en el mundo de los juicios y comparaciones.

- ¿Con el fracaso se puede aprender? ¿Cómo hay que tomarlo?

Me resuena más hablar de errores y aciertos, lo siento más poderoso y constructivo, porque el fracaso también es un estado interior, que nos permite ver los errores como parte necesaria del proceso para crecer y resurgir. Por eso no hablo de fracasos, sino de experiencias maestras que me impulsaron a cambiar de rumbo, actitud y volver a empezar.

- ¿De qué manera influyen en el presente las experiencias vividas?

En mí influyen cada día. Algunas me sirven de alertas tipo STOP que dicen por ahí NO es la cosa. Y otras me dicen que SI y que me voy acercando mucho más a quien soy y que quiero dar y dejar en el mundo con mi huella.

Datos de contacto : IG: @paolafagil.coach - Mail: paolafagil@gmail.com - www.valorarteconsultora.com.ar.