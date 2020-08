Patricia Ots: creadora de La Pausa Chateau

¿Que te llevo a emprender?

Siempre tuve fascinación por los procesos. La transformación de la materia me parece una experiencia única, donde lo creativo es una condición sin equanon. Los talleres y su mítica son lugares con mucha magia. Sus aromas, sus melodías, son hechizos que perduran en el tiempo. Bueno quien quiere deshacerse, ¿no? Poder imponer mi propio ritmo, hacer lo que me gusta, crear y desarrollar ideas, trabajar en equipo me es muy orgánico, casi podría decirse que no es un trabajo.

¿Que diferencia aporta la mujer a la hora de liderar? Que aprendiste de los fracasos?

Las mujeres aportan la intuición, es muy sugestivo ver espacios donde se desarrollan sus tareas. Seguramente tiene algún toque especial, cocinas de diseño, algún escritorio coqueto, su versatilidad le permite estar pendientes de varios temas en simultaneo. La escucha y la flexibilidad son esenciales, siempre se crece con otros Los fracasos siempre están, pero son el motor, el reto para mejorar. Me parece interesante siempre después de la realización del objetivo revisar los procesos, pueden ser estos mejorados, que puedo innovar, la última colección es la base para una nueva partida. En los últimos minutos siempre nace algo nuevo.

¿Cuál es tu mayor caso de éxito?

Es genial cuando alguien me dice que lindo Pata, para mí, eso es el éxito. El reconocimiento. También fue emocionante cuando aplique para la feria de diseño Maison et Objet , y me aprobaron. Exponer en Francia, un logro.

¿Cuánto pesa la comunicación en tu plan de negocios?

La comunicación es primordial, que el otro pueda conocer quiénes somos, a mí me gusta mostrar como tejemos, pensando que usamos telares de principios del siglo XIX, es una técnica textil de muchos años, que muy pocos usamos. Eso es lo lindo, transmitir el amor con el cual trabajamos.

Es importante tener un buen producto, pero también darlo a conocer. Mix and Match, somos una técnica de más de 200 años, con una impronta europea, enraizados en nuestra tierra. con mucho respeto por lo nuestro. Los pueblos originarios están presentes en nuestras colecciones

Queremos mostrar La Pausa, estamos orgullosos de lo que somos.

Para contacto : hola@lapausachateau.com - IG: @lapausa_chateau - FB: La Pausa Chateau.