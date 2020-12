Pazos Shoes: calzado femenino de vanguardia

Mariela Pazos es la creadora de Pazos Shoes, una marca de zapatos femeninos que ha sido una novedad por sus diseños de tendencia y su atención de primer nivel. Hoy desde CARAS charlamos con ella quien nos cuenta sobre su historia.

“El diseñar fue un placer que descubrí casi por casualidad. Cuando comencé con la marca creía que atreverme a soñar con un proyecto propio era una utopía, pero entendí que es fantástico permitirse querer, crear, imaginar”, destaca Mariela sobre sus orígenes y detalla que “hace un tiempo empezó a gestarse en mi corazón y en mi mente, la idea de una marca propia, un concepto. Fue una lucha, un definir, un animarse. A partir de ahí fue que decidí encarar un proyecto que nació como zapatería multimarca y que me permitió descubrir que esa era mi verdadera vocación”.

Desde la marca se definen como amantes de los zapatos, la moda, y a la mujer como genero e icono y así nos lo cuenta la emprendedora. “Creo que cada cosa que contribuya a que podamos sentirnos y vernos mejor, es un enorme logro. Por ello, pensé en una línea cómoda y versátil, apuntando al diseño, pero sin descuidar en ningún momento la calidad”, afirman.

La fundadora de Pazos Shoes sostiene que su marca se mueve por la pasión y por brindar a sus clientas una experiencia única. “Es una actividad apasionante en la que prefiero no ponerme un techo. Me parece super desafiante ir por más y, soy de las que creen que el límite lo pone uno. La frase “lo que crees, creas” es algo que me acompaña desde el primer momento”, nos cuenta Mariela.

¿A quiénes apuntan tus diseños? ¿cuáles son sus diferenciales en el mercado?

Mis diseños apuntan a una mujer moderna y real. Que busca un calzado cómodo y que la acompañe durante todo el día. Mis zapatos son versátiles y la idea es que se adapten tanto a una chica de 20 como para una profesional de 50.

El foco este puesto, no solo en diseños innovadores, sino también en una línea colorida y, por sobre todas las cosas, cómoda y realizada con materiales de primera calidad. En Pazos Shoes, el punto de destaque es la relación-calidad y diseño versus precio. Quien compra mi calzado sabe que está llevando algo distinto, de excelente calidad y a un precio muy accesible.

¿Qué metas se trazaron en sus comienzos y que buscas a través de tu marca?

La meta es que cada zapato que llegue a una clienta sea un deseo de volver a tener otro, y lo estamos logrando. Mas allá de que hoy el 90% de las ventas sen online, soy de las que quiere ganar clientas, socias y amigas a las que asesorar y no únicamente despachar productos. Mi trabajo me permite tener el orgullo de que, la marca que vendo en Santo Pecado sea Pazos Shoes, que es mi apellido y una especie de homenaje a mi familia y a mi papá, que han sido mis pilares fundamentales y quienes siempre me impulsaron a que persiga mis metas.

¿Cuáles son las problemáticas más urgentes por resolver hoy en día?

Crecer y desarrollarse es realmente un gran desafío, no solo personal, la situación del país y el contexto en el que estamos viviendo hace que haya que reinventarse y seguir produciendo con recursos propios. Todo lo que es impulso a las pymes, líneas de crédito o baja de presión tributaria es algo de lo que carezco.

A diario, la pregunta a la hora de arrancar el día es: “¿vale la pena trabajar doce horas y arriesgar lo que logré construir para no obtener una ganancia acorde o lograr un crecimiento paralelo al esfuerzo?” Pero siempre prima el amor por el trabajo y las ganas de seguir sumando, con la esperanza de que a nivel nacional entiendan que la pequeña y mediana empresa es uno de los motores de la economía.

Por otra parte, me gustaría que, a nivel regional y local, también puedan ver que apoyar al emprendedor que los representa, es directamente, una forma de aportar al propio crecimiento de pequeñas localidades como las mías.

¿Qué satisfacciones has conseguido gracias a tu trabajo?

El tener presencia nacional me da una alegría inmensa ya que puedo mencionar a mi pueblo, Carhue, que se encuentra en la Provincia de Buenos Aires. Porque, si bien nadie es profeta en su tierra, puedo lograr que a través de la marca la gente que no sabía de su existencia pueda empezar a hacerlo y, a elegirlo de destino.

Datos de contacto: IG: @pazosshoesoficial // @santopecadozapatosoficial - Atención personalizada para cada consulta.