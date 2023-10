Peluquero con estilo propio trasciende fronteras

CREDITO CARAS

Gonzalo, ¿crees qué las tendencias y estilos se han dado por una evolución en el mundo de la peluquería?

Totalmente, ya que en el mercado se tienen productos y tecnologías para absolutamente todo, lo que hace que surjan distintas tendencias y necesidades. No obstante, ha existido un cambio en la clientela. Antes, existía una constancia en cuanto a cliente - salon de belleza y había una ligera tendencia a mantener su look prolongadamente, ahora, el consumidor, esta en una búsqueda constante de nuevas experiencias debido a la gran exposición digital y el fácil acceso a la información.

¿De dónde tomas tu inspiración para poder plasmarla en tu creatividad?

Siento que tenemos que conectarnos con nosotros mismos y poder conocernos en profundidad. En mi caso, el poder viajar, el poder relacionarme con otros colegas y tomar mis tiempos para trabajar la creatividad, es un plan perfecto para darle cuerpo y concepto a mi trabajo. Preguntándonos ¿Qué queremos hacer y cómo lo vamos a llevar a cabo? para saber cómo lo plasmaremos, teniendo un ojo bien limpio de nuestro punto creativo.

¿Qué crees que es lo más importante para que el cliente tenga una experiencia satisfactoria?

El trabajar en equipo siento que es la clave del éxito, por eso tenemos que estar bien alineados en técnica, propuesta y forma de ejecutarlo. El cliente busca tener “una experiencia” por eso es que funcionan cada vez más los lugares donde el estilista tiene un diagnóstico perfecto y conoce a su cliente.

¿Cómo funciona la tecnología en el mercado de la belleza?

El poder ser parte del equipo artístico de Moroccanoil (Global Trend Team) me da la posibilidad de conectar con los avances tecnológicos que nos da cada producto para cada necesidad y así poder tener no solo una herramienta más para nuestro negocio, sino para también ser mejores artistas.

¿Cómo ves el cabello para esta nueva temporada 2024 y de qué forma lo adaptas en tu salón?

Literalmente los cabellos y la moda en sí se ven súper andróginos, eso significa qué hay mucha versatilidad “no hay un color o un corte para mujer o para hombre“, si no que la moda se muestra tal cual es.

Siento que en cuanto a los colores de cabello y a los cortes tiene que haber una combinación perfecta, expresión pura, naturalidad, texture, generar movimiento con el color, trabajando con tres o cuatro tonos en un mismo look, pero que se vea natural. El corte como tal acentuando la necesidad de cada rostro. Flequillos en su máxima expresión y cabellos desde muy largos, a short bobs bien dramáticos.

Pero si me preguntas “¿qué se usa para esta nueva temporada?” Te voy a decir primero que nada, lo que le queda bien a cada persona y lo que te haga sentir realmente libre.

En nuestro salón vamos modificando la manera de trabajar “técnicas“, para lograr resultados distintos cada vez, porque considero que eso es lo que varía, no el color o el look, si no la manera de hacerlo y de llevarlo a cabo.

Datos de contacto:

Gonzalo murillo

Mail: [email protected]

+541167906777

Facebook: Gonzalo murillo

Instagram: Gonzalomurillo

Tik Tok: @gonzalomurillopeluquero

Salón: Gonzalo Murillo

Dirección: J.B.Alberdi 5554