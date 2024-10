Pintó Pintar: El Arte que Brilla en Cada Prenda

CREDITO CARAS

Lo que comenzó como un experimento personal, hoy se ha convertido en una expresión de estilo y libertad para mujeres que buscan algo más allá de las tendencias pasajeras.

"Pintó Pintar llegó sin proponérmelo, me sorprendió", relata Alejandra. Todo comenzó con una simple idea: pintar un mono, una camisa de jeans y un blazer que sentía necesitaban más brillo. Sin tener experiencia en el mundo de las pinturas, decidió lanzarse y comprar lo necesario. El resultado fue sorprendente, tanto para ella como para su círculo cercano. Aunque al principio no tenía intención de mostrar su trabajo al público, sus seres queridos la animaron a hacerlo. "Esto lo hice para mí, no quiero compromiso", pensaba, pero el nombre Pintó Pintar ya se estaba gestando y, con él, la posibilidad de algo más grande.

El crecimiento de la marca no fue fácil. Alejandra, que hasta entonces no tenía redes sociales, tuvo que enfrentarse a la creación de su cuenta de Instagram, organizar medios de pago y gestionar el contenido visual. Sin embargo, la idea le apasionaba y decidió avanzar. "La noche que tomé la decisión me llovían ideas de diseños," comenta, reflejando el entusiasmo con el que abrazó este nuevo camino.

El estilo de Pintó Pintar es tan único como la historia de su creadora. Cada prenda pintada a mano, destaca por ser más que moda: es una declaración de personalidad. "Tu actitud guiará tu camino," es la frase que pintó en su primer blazer, un mensaje que resume el espíritu de la marca.

Aunque su camino hacia la moda estuvo en pausa durante muchos años, Alejandra nunca olvidó su pasión. De joven, había estudiado para ser modelo profesional, pero las circunstancias familiares y sociales la alejaron de ese sueño. Años después, con sus hijas ya crecidas, encontró el momento perfecto para regresar a lo que siempre la había apasionado. "Sabía que en algún momento la moda y yo nos íbamos a relacionar," afirma.

Hoy, Pintó Pintar sigue creciendo, pero lo hace a su propio ritmo, sin competir, marcando una diferencia en cada prenda. Para Alejandra, Pintó Pintar no es solo ropa, es arte y expresión creativa. Cada pieza tiene el propósito de hacer brillar a la mujer que la lleva, de hacerla sentir libre, feliz y lista para enfrentar el mundo sin límites.

Inspirada por la famosa frase de Yves Saint Laurent, "la moda desaparece, el estilo es eterno," Alejandra ve en su marca una forma de ofrecer un estilo único, sin apuros, sin seguir las reglas del mercado, y con una esencia que conecta con mujeres dispuestas a ir por más. Pintó Pintar es un viaje de redescubrimiento, de pasión y de libertad creativa. Como define su creadora: "Pintó Pintar no compite, marca una diferencia, esa es Pintó Pintar”.

Alejandra Cuesta

creadora de PINTÓ PINTAR

Ig.: pintopintarh

WhatsApp: 341 - 3495024