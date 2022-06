Qender: La autoestima

CREDITO CARAS

Seguramente te pasa por momentos que dudás de vos, que te sentís inseguro o con baja autoestima.

Pero ¿Qué es tener baja autoestima?

Para nosotras, la autoestima es el concepto que cada persona tiene de sí misma y que cambia según cada contexto. Creemos que puede resultar limitante decir que alguien tiene “baja autoestima” en general, ya que puede ir variando según cada situación. Es por esto que damos importancia al contexto y recomendamos prestar atención a las generalizaciones, porque pueden ser contraproducentes para nuestro desarrollo personal.

¿A qué se refieren con la generalización como algo contraproducente?

Nos referimos a no definirnos en todos los contextos y roles del mismo modo. Por ejemplo: soy buena para organizar todo en mi trabajo aunque esté bajo presión, lo cual me hace sentir segura de mí misma como jefa. Pero, cuando estoy en mi casa con mi hijo en el rol de mamá, ante una situación que me genera presión, me angustio, no sé cómo organizarme y me siento insegura. Totalmente al revés que en el trabajo.

Esta circunstancia no te convierte en una persona insegura en todos los aspectos de tu vida. A esto llamamos generalización: que un hecho puntual en un contexto, no define a todos los demás.

Siguiendo el ejemplo, en el rol de madre, aunque haya situaciones donde te sientas insegura porque no sabes cómo enfrentarlas, no significa que a partir de ahora “seas insegura” en todo.

En resumen, estas generalizaciones impactan sobre el concepto que tenemos sobre nosotros mismos fuertemente.

Y ahora que van a hacer un taller presencial el 10/07 ¿Cómo van a trabajar este tema?

Vamos a trabajar desde la PNL, utilizando dinámicas vivenciales de creación propia y modelos como Panorama Social y Cartas Metafóricas.

Nuestro trabajo con la autoestima, posee 4 niveles, ya que somos seres sociales en relación permanente con el contexto y con los demás:

1) Trabajaremos el concepto que tengo de mí mismo cuando estoy solo en distintos contextos. Por ejemplo, no es lo mismo lo que siento y me digo cuando estoy solo en casa, que yendo solo al cine.¿Me siento a gusto, me resulta desagradable? ¿Qué prejuicios aparecen?

2) Exploraremos el plano vincular del “yo” con un otro.

3) Profundizaremos el “yo” en grupo. ¿Cómo me percibo dentro un grupo? ¿Me resulta fácil relacionarme en todos por igual? ¿Qué roles y expectativas asumo hacia mí y/o los demás?

4) Trataremos el “yo” a nivel social, explorando creencias y etiquetas culturales, que condicionan lo que pensamos de nosotros y de los demás. ¿Qué doy y qué recibo como parte de la sociedad?

Así que los esperamos a todos los que quieran sumarse a seguirnos en instagram (@qender.pnl) y a reservar su lugar para el taller que será en Villa Urquiza (CABA) el 10/07. ¡Vengan acompañados para aprovechar la promo de 2x1!

¡Cariños!