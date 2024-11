Redefiniendo el rumbo: Yarimar Herrera y su camino hacia el bienestar interior

CREDITO CARAS

Yarimar, ¿qué nos podes contar de ti?

Soy una venezolana que consiguió su propósito de vida en Argentina, amante de las conversaciones profundas, la playa y del café. Me considero una mujer afortunada por haber encontrado lo que amo hacer. Administradora con 13 años de carrera, actualmente soltando la necesidad de cumplir con estándares sociales y enfocándome en un empleo que me llena alineándome a una rutina que amo y de la que no siento la necesidad de huir en mis vacaciones.

¿Cómo fueron los inicios de tu proyecto?

Al emigrar, me encontré en empleos que me generaban estrés y dolor físico, especialmente en manos y espalda. Diagnósticos como el túnel carpiano me llevaron a sesiones de kinesiología y medicación, hasta que, tras leer "Usted puede sanar su vida" de Louise Hay y conectar con la biodescodificación, comprendí que parte de ese malestar era emocional: "no estaba haciendo algo que amaba". Empecé a explorar herramientas de autoconexión y, en 2020, durante la pandemia, me formé como lectora de registros akáshicos. También colaboré en un curso online sobre la Terapia del Espejo, lo que confirmó mi deseo de seguir ayudando a otros en su proceso de sanación.

¿Cuáles son las herramientas que brindas en tu profesión?

Mi objetivo es que cada persona termine una sesión con un mayor conocimiento sobre cómo abordar sus conflictos. Ofrezco orientación espiritual a través de registros akáshicos y, desde un enfoque cognitivo, mediante la biodescodificación.

Los registros akáshicos son un archivo de nuestra alma que guarda la historia de nuestras vidas, permitiéndonos comprender patrones, vínculos y bloqueos, para tomar decisiones conscientes y atraer lo que deseamos.

La biodescodificación identifica el origen emocional de los síntomas, mostrando cómo nuestras emociones afectan la mente y el cuerpo, y cómo ciertos conflictos no resueltos se manifiestan en enfermedades u obstáculos para nosotros.

¿Cuáles son tus diferenciales siendo biodecodificadora y lectora de registros akáshicos?

Amo lo que hago y me adapto a las necesidades de cada persona en cada sesión, usando la herramienta más apropiada según el momento que estén viviendo. Esto facilita un proceso de sanación personalizado que permite liberar emociones ocultas, cambiar patrones de pensamiento y conectar con su poder interior.

¿Cuál es el principal mensaje que buscas transmitir con tu trabajo?

Quiero que cada persona descubra que dentro de sí tiene el poder para transformar su vida. No necesitan una rutina perfecta ya que siempre tendremos ocupaciones; pero pequeños cambios, aunque sean pocos minutos al día, pueden generar una transformación, liberando lo que les impide avanzar y permitiéndoles vivir plenamente.

Datos de contacto:

Instagram: @yarimar.herrera

TikTok: yari.herrerap

Youtube: www.youtube.com/@yarimar.herrera