Reina de Hielo: La Diseñadora que Revoluciona la Moda desde la Madrugada

CREDITO CARAS

En un rincón de los humedales del norte santafesino, entre la tranquilidad de la madrugada y las sombras de un monte oscuro, una diseñadora teje sueños y borda deseos. Conocida como "Reina de Hielo", su esencia es tan misteriosa como inspiradora: transformar el horror en belleza.

Desde pequeña, su imaginación encontró refugio en las historias de Drácula y los relatos oscuros de Edgar Allan Poe. "Me gusta trabajar de madrugada porque no me molesta nadie. Hay mucha paz, aunque la interrumpo viendo series policiales, detectives y películas de terror", confiesa con una sonrisa que revela el amor por lo inesperado.

Patry, diseñadora y creadora de “Reina de hielo” encontro en la oscuridad una fuente infinita de creatividad. "Aprendí que no todo lo malo destruye, también el terror tiene su belleza. En un monte oscuro también se encuentran especies maravillosas", asegura. Su identidad como diseñadora está marcada por esta visión única, que le permite crear piezas cargadas de simbolismo y belleza inesperada.

Tras años de gestación silenciosa en la madrugada, la diseñadora prepara grandes sorpresas para el 2025. Su marca, que ya comienza a resonar entre quienes buscan propuestas auténticas y únicas, está lista para dar el salto a nuevos horizontes.

"Se vienen muchos proyectos: el lanzamiento de nuestra página web, que será un espacio único en la región, y también viajes para llevar nuestras creaciones a nuevos públicos", adelanta emocionada.

El objetivo no es solo hacer crecer su marca, sino también desafiar los límites del diseño tradicional. La diseñadora promete propuestas que, al igual que su fuente de inspiración, sorprenderán y cautivarán a quienes se atrevan a descubrirlas.

Mientras el mundo duerme, Reina de Hielo sigue bordando sus deseos a la luz de la luna, guiada por la belleza que encuentra incluso en las sombras. Este año, 2025 promete ser un año clave para esta diseñadora que convierte el terror en arte y que está lista para dejar una huella imborrable en la moda.

Si querés descubrir más sobre su universo creativo y sus próximas novedades, no pierdas de vista su página web, que estará disponible muy pronto para deslumbrarte. Porque, como ella misma dice, "en la oscuridad también se encuentran las mejores historias".

IG: @REINADEHIELODISEÑOS