Resaltando la Belleza Natural en la Medicina Estética: Entrevista con la Dra. Elizabeth de Leo

¿Cómo describirías tu enfoque en la medicina estética y qué te motiva en tu práctica diaria?

Mi enfoque en la medicina estética se basa en resaltar la belleza natural de cada paciente. Durante más de 10 años, ofrezco tratamientos mínimamente invasivos que permitan a mis pacientes retomar su vida cotidiana con rapidez. Lo que realmente me motiva es ver los resultados positivos de mis intervenciones y recibir el feedback gratificante de mis pacientes. Me encanta saber que pueden notar una mejora en su apariencia sin dejar de reconocerse en el espejo. Además, uno de mis mayores orgullos es la línea de cremas faciales y corporales que desarrollé para uso domiciliario, diseñada para complementar los tratamientos realizados en el consultorio. Por encima de todo, mi mayor logro es ser mamá de Belén, Matías y Bautista, quienes me apoyan en cada proyecto y aventura.

¿Cómo te mantenes actualizada con las últimas tendencias y tecnologías en medicina estética?

Me mantengo actualizada participando en cursos y congresos, tanto presenciales como online. La medicina estética es un campo en constante evolución, con nuevos productos y tratamientos emergiendo regularmente. Es esencial para mí estar al tanto de las últimas innovaciones para ofrecer a mis pacientes las mejores opciones disponibles.

¿Qué tratamientos estéticos son los más populares en tu práctica y por qué?

En mi práctica, los tratamientos más populares incluyen la aplicación de Toxina Botulínica, conocida comúnmente como Botox, rellenos con Ácido Hialurónico, Plasma Rico en Plaquetas, Mesoterapia y Bioestimuladores. Estos tratamientos son demandados por su eficacia en la mejora de la apariencia facial y corporal, ofreciendo resultados visibles de forma inmediata, con mínima invasión y poco tiempo de recuperación.

En cuanto a tu línea de cremas con marca propia, ¿qué te inspiró a desarrollar estos productos y qué los diferencia de otros en el mercado?

La inspiración para desarrollar mi línea de cremas surgió de la necesidad de ofrecer una rutina de cuidados domiciliarios personalizada y práctica. Quería crear productos que no solo complementaran los tratamientos estéticos realizados en el consultorio, sino que también proporcionaran resultados efectivos y adaptados a las necesidades específicas de cada piel. Lo que diferencia a mis cremas es su formulación, diseñada para ser complementaria a los tratamientos y adaptarse a las necesidades individuales de los pacientes.

Con respecto a los pellets hormonales, ¿cómo evalúas a un paciente para determinar si es un candidato adecuado para este tratamiento?

Primero, es crucial escuchar al paciente y entender sus necesidades y preocupaciones. Luego, solicito un análisis de sangre completo y, en el caso de mujeres, estudios ginecológicos como mamografía y ecografías. Con estos datos, puedo determinar qué hormonas están en déficit o desequilibrio y decidir si los pellets hormonales son una opción adecuada para el paciente. Este enfoque personalizado asegura que el tratamiento sea seguro y efectivo.

En tratamientos faciales y corporales como Botox, plasma y rinomodelación, ¿cómo aseguras resultados naturales manteniendo la seguridad del paciente?

La clave está en escuchar atentamente al paciente y comprender sus expectativas. Mi objetivo es resaltar la belleza natural sin alterar los rasgos del paciente. Esto implica evacuar dudas, proporcionar información clara sobre el tratamiento y hacer recomendaciones basadas en las necesidades específicas del paciente. El resultado debe ser sutil y natural, de manera que otros noten una mejora sin identificar el procedimiento realizado.

Para procedimientos como la mesoterapia y la armonización orofacial, ¿cuál es el proceso de seguimiento para evaluar la efectividad del tratamiento?

Adopto un enfoque de "Menos es Más". Aplico la cantidad mínima necesaria de producto y evalúo al paciente a los 15 días para decidir si es necesario aplicar más producto. El seguimiento es fundamental para ajustar el tratamiento según los resultados obtenidos y asegurar que cumpla con las expectativas del paciente. Este proceso permite lograr resultados óptimos sin sobrecargar al paciente con tratamientos innecesarios.

Conclusión :

La Dra. Elizabeth de Leo se destaca por su enfoque en la medicina estética, combinando las últimas tendencias con un cuidado personalizado y obteniendo resultados inmediatos. Su experiencia y dedicación garantizan tratamientos efectivos que resaltan la belleza natural de cada paciente, mientras mantiene un compromiso con la seguridad y la satisfacción de quienes confían en su experiencia o como ello dice “en sus manitos”.

Para más información:

Instagram : @dra_elizabethdeleo

WhatsApp de consultas e info .: 1136975878