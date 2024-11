Revolucionando la peluquería: Cómo Mano’s Peluquería busca transformar la visión del cabello en Argentina y Latinoamérica

CREDITO CARAS

En la primera entrevista hablamos de tus inicios. Esta vez, queremos profundizar en tu visión sobre la peluquería en Argentina y América Latina. ¿Qué te llama la atención del rubro local?

Lo que más me impacta es que en gran parte de Argentina y América Latina, el cabello aún se ve como un problema a resolver, en lugar de una oportunidad para resaltar la belleza de cada persona. Muchas mujeres llegan buscando "domar" su cabello, en lugar de entender su textura y aprovecharla para crear un estilo único. Esto está muy arraigado culturalmente y tiene que ver con la falta de formación en muchas peluquerías, que siguen ofreciendo soluciones genéricas como alisados y cortes sin personalización.

¿Cómo ves la peluquería en otras partes del mundo, como en Europa?

En Europa, los peluqueros están más capacitados para ver el cabello como una oportunidad creativa. Las mejores academias están allí y los profesionales entienden la textura, el movimiento y el potencial de cada tipo de cabello. Se trabaja con lo que cada persona tiene de forma natural, adaptando el corte a la textura del pelo, la forma del rostro y el estilo de vida de la clienta. Las mejores peluquerías no se limitan a alisar o disciplinar, sino que utilizan técnicas y herramientas innovadoras para realzar el volumen o definir los rizos.

¿Qué técnicas te inspiran y quisieras implementar más en tu salón?

Me inspira la precisión de los cortes europeos, donde se respeta la textura natural del cabello. En Europa, se pone mucho énfasis en la personalización del corte, algo que aquí aún falta en muchos casos. No es lo mismo cortar un cabello rizado que uno liso. En Mano’s, estamos trabajando con este enfoque de precisión, creando cortes con formas limpias que enmarcan y resaltan el rostro de la clienta. Veo cómo las mujeres empiezan a aceptar y querer su cabello tal como es, sin forzar una apariencia distinta.

Además de las técnicas, ¿cómo influye la economía argentina en la peluquería y en tu capacidad de trabajar con productos de calidad?

La economía tiene un impacto directo en nuestra industria. Para ofrecer un servicio de alta calidad, necesitamos acceder a productos de primeras marcas, que son fundamentales para lograr los resultados que buscamos. Sin embargo, la fluctuación económica y la disponibilidad de estos productos en el mercado local puede ser un obstáculo. Si el país tuviera un crecimiento sostenido, los peluqueros podríamos trabajar con mejores herramientas y ofrecer un servicio de nivel global.

¿Cómo es el enfoque de Mano’s Peluquería para ayudar a las mujeres a ver su cabello como una oportunidad?

En Mano’s, el enfoque está basado en el asesoramiento. Cada clienta no solo se lleva un cambio de look, sino también un aprendizaje sobre cómo aceptar, cuidar y manejar su cabello. Les explicamos que el cabello no es un enemigo que hay que someter, sino una herramienta para expresar su personalidad. Hacemos un diagnóstico capilar personalizado y trabajamos en los tres pilares: corte, peinado y cuidado, para que aprendan a sacar el máximo provecho de su cabello.

¿Cómo te gustaría que evolucionara la peluquería en Argentina y América Latina?

Me gustaría que en la región se valore más el cabello natural, en todas sus formas y texturas. Que las mujeres no sientan la presión de alisarse el cabello o seguir tendencias que no reflejan quiénes son realmente. El cambio debe venir tanto de las clientas como de los profesionales. Los peluqueros debemos capacitarnos en las técnicas más avanzadas y aplicarlas de manera personalizada. Así podremos ayudar a las clientas a ver su cabello como una oportunidad, no un problema.

Hablando de capacitación, nos enteramos que estás trabajando en un proyecto para peluqueros de todo el país. ¿De qué se trata?

Estamos desarrollando un proyecto para que los peluqueros de toda Argentina puedan adoptar el método Mano’s. Queremos compartir nuestra visión y nuestras técnicas para que otros profesionales puedan ofrecer un servicio de calidad, donde el cabello natural sea el protagonista. Estamos creando una plataforma online que permitirá la capacitación a distancia, con contenido teórico y práctico, para ayudar a que más peluqueros puedan evolucionar y mejorar sus emprendimientos. La idea es que el método Mano’s se convierta en una referencia para los profesionales de la belleza, inspirándolos a ir más allá y resaltar lo mejor de cada persona.

