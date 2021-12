Rishine: Ortodoncia, estética y deportología al servicio de los pacientes

CREDITO CARAS

¿Qué servicios ofrece la empresa y con qué características cuenta?



Rishine sin sacrificar la calidad, brinda al paciente un abordaje holístico integral del cuerpo, mente, espíritu y el ambiente de una persona. La supervisión y asistencia es de su director, quien además se desempeña en prácticas de actividades deportivas con conocimientos certeros.

Rishine integra la deportología, la inteligencia emocional y la comunicación: clave y esencial como profesional y emprendedor.

Estudiamos la influencia que tiene el deporte sobre la salud dental y el rendimiento físico de los deportistas. Esto me permite trabajar de la mano con otras especialidades médicas en el ámbito deportivo, logrando un campo de acción nuevo que me permite salir del consultorio dental convencional.

Logrando diferenciarnos al instalar planificación de rutinas de entrenamientos en coordinación neuromuscular, tratamientos de Bruxismo, protección de la Articulación Temporo Mandibular vinculados a tratamientos de Ortodoncia/estética.



¿Qué claves tenés en cuenta para ser Director de Proyectos?



La base de un buen Director de Proyectos reside en saber gestionar las emociones y vías de comunicación, para brindar servicios innovadores all in one: Estética Orofacial, y Deportología para generar un hábito de vida saludable y entrenamientos FIT.



¿Cuáles son las tendencias actuales en el rubro?



Rishine toma consciencia, que a cada acción existe una reacción (3ra Ley de Newton), y es por ello que surge como una oportunidad positiva de fortalecer e innovar el sistema de salud y estética actual.

En la actualidad, la estética dental, facial y corporal son tendencia para la población en general tanto hombres como mujeres.

Nuestra sonrisa al igual que nuestra mirada, presencia, actitud son la puerta de entrada a cualquier tipo de relación como seres sociales que somos. Pero desde nuestra propuesta nos encargamos de evaluar desde un abordaje estético y holístico, esa sonrisa que todos queremos lucir.

De esta manera merecen el cuidado y estímulo de los tejidos duros que brindan soporte al tejido muscular. Dichos músculos, merecen el estímulo sus haces de fibras, promoviendo el estímulo de células promotoras de colágeno, elastina. Así por ejemplo: podemos estimular los músculos orbiculares de los labios superior e inferior, por diversos tratamientos, en los cuales a través de nuestra planificación podemos aumentar el soporte labial.



¿Qué importancia tiene el cuidado de la psiquis y los tratamientos estéticos?



Mientras cursaba la carrera de Odontología (U.N.C) y la Especialidad (U.B.A), realicé una pasantía en el servicio pacientes con Fisura Labio Alvéolo Palatina. Es de gran importancia cuidar la psiquis y tratamientos oportunos en los pacientes que presentan dicha patología. Sobre todo desde el momento del nacimiento donde las concentraciones de Ácido Hialurónico son elevadas.

Existe un gran marketing en la promoción de variados tratamientos estéticos, como de entrenamientos personalizados, pero es responsabilidad del profesional el estar actualizados, tener conocimientos certeros y fidedignos.

Cualquier tratamiento y planificación deportiva tiene un impacto sobre la salud mental y física, debemos ser conscientes y cuidar de ellos.

Pueden contactarnos ya sea por página web, Instagram Business o por WhatsApp al siguiente número: 1152591789.