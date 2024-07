Rubio extremo, cuidado extremo. Un referente mendocino lo explica

CREDITO CARAS

Son muchas las referentes femeninas, que con distintos tonos de bases naturales han optado por rubios extremos. Podemos encontrarlas en el ámbito de la música pop, el cine o la televisión y es que además de unirlas un inmenso talento, carisma y belleza, son muchas las que optado por decoloraciones globales. Sin embargo, esos cambios no han durado mucho, y al poco tiempo volvieron a su color natural. ¿Por qué? Mario Lluvero, al frente de la conocida Maldita Peluquerías, explicó: “En la mayoría de los casos pudimos ver que con el paso del tiempo, perdieron volumen, el cabello se les afinó y tuvieron que volver a su color de base. Y más de una tuvo que optar por tonos de transición como rojos o cobres”. Esa transición tiene una explicación: “Eso es debido a que tenemos que devolver pigmento al cabello, y depende muchísimo de la porosidad del mismo, cuánto retiene o no el color. Por eso es que muchas veces en la peluquería podemos hacer una prepigmentación y luego el color deseado; o tenemos que empezar dándole primeros tonos, que por lo general son cálidos, esperar un par de lavados y luego podemos volver a pigmentarlos según lo que retuvo alcanzando el tono más parecido a su base natural”, explicó Mario. Y detalló que “en muchos casos hemos observado una secuencia muy rápida de técnicas de babylight’s que no alcanzaban a transcurrir dos meses entre trabajo y trabajo, lo cual obviamente potencia el debilitamiento del cabello”. Para Mario, algunas optaron por soluciones más drásticas como cortes del estilo Bob o Pixie, y otras fueron más conservadoras retirando sus extensiones y luciendo looks más parecidos al original con el cual las conocimos”. En todos los casos, sin conocer mayores detalles, podemos ser totalmente objetivos que no escatiman en productos para el cuidado del cabello y los estilistas con los que se atienden trabajan con reconocidas marcas. “El factor que las perjudica a estas referentes de los medios, es que tienen exigencias muy grandes en cuanto al cabello. Es decir, están utilizando herramientas de calor permanentemente para estilizar sus peinados. Entonces, aún así, teniendo los mejores productos, el cabello no lo resiste”, explicó Marito. Y agregó: “En el caso de nuestras clientas, ¿tener un rubio extremo es inviable en todos los casos? No. Pueden tener un rubio extremo, pero tienen que ser conscientes de que necesitan una rutina de cuidado capilar en casa, la cual debemos recomendar nosotros, ajustandola a cada caso y necesidad”. “Deben ser constantes a esa rutina de cuidado capilar, la cual incluye desde shampoo, a una máscara nutritiva, pasando por protector térmico; y ser conscientes de que no pueden exigirlo con herramientas de calor, a diario, sólo de manera ocasional, pero no puede ser parte de la diaria, porque obviamente el cabello no lo resiste”, recomendó Mario Lluvero.