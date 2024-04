Salud y Rendimiento: El Enfoque Innovador del Dr. Lisandro Illa en Medicina Deportiva

CREDITO CARAS

Lisandro, ¿qué te motivó a especializarte en medicina del deporte y cómo ha influido la pasión por el deporte en tu práctica médica?

En mi caso, competí en la disciplina de triatlón de forma competitiva durante 18 años, lo que me ayudó mucho en mi vida y cambió enfoques de la misma. Por todo lo que aportaba en mi vida, realicé mi segunda especialidad médica en Medicina del Deporte, dado que cualquier deportista invierte muchas horas y esfuerzo de su vida en el deporte, siendo este un escape, una forma de vida o un objetivo de vida y cuando eso no sale, todo se derrumba. Creo que ahí se pone en juego mi misión de ayudar.

¿Cuál es tu enfoque principal en la medicina del deporte y cuál es tu área de especialización dentro de esta disciplina?

Poder lograr que el atleta traiga su problema y se retire de la consulta con todo resuelto, no solo con el diagnóstico, sino también con el seguimiento y acompañamiento. Que tenga la sensación de que tiene un compañero que lo va a ayudar y guiar. Dada mi formación, trabajo mucho con la traumatología clínica aplicada a biomecánica del deporte y los tratamientos mínimamente invasivos. Actualmente, trabajo mucho en la nutrición, suplementación, rutinas y visión integral del atleta, sin importar el nivel.

¿Por qué decidiste que tu cuenta de instagram se llame "Deporte & Regeneración + Rock"?

¡Qué buena pregunta! Comencé hace muchos años, cuando veía que los pacientes me consultaban problemas médicos-deportológicos, y ahí pensé que tenía que tener una formación formal y realicé la formación en medicina del deporte (pero en la época no estaba bien visto). Sin darme cuenta, hace más de 20 años, comencé a trabajar con terapias biológicas como el plasma rico en plaquetas (Regenera tejidos). Entonces, comencé a sentir que era esa persona que hacía deporte, que estaba feliz y pleno, y además tenía el conocimiento médico. Era yo, y comencé a entender que podía ofrecer mi sabiduría, mi pasión siendo yo mismo con mi identidad. Soy deportista (DEPORTE), hago tratamientos para regenerar las lesiones (REGENERACIÓN) y soy músico, bueno, intento tocar la guitarra jajaja. Para mí, el rock es una pasión que también marcó mi vida como el deporte y me produce tanto placer como el deporte y me acompaña en todos los momentos de la vida (ROCK).

¿Qué priorizas a la hora de trabajar en equipo con tus pacientes y qué objetivos tenes como profesional a la hora de transmitirles tus conocimientos?

Soy un predicador del trabajo en equipo. La medicina del deporte la veo como un “TRIDENTE”, donde hay un médico deportólogo que sería el DT, un coach y un nutricionista que cumplimos con las necesidades básicas. En caso de haber lesiones, el cuarto elemento es el kinesiólogo. Creo que no hay forma de trabajar en forma individual. El objetivo principal es que el paciente-deportista primero entienda lo que le sucede, que entienda que va a venir porque eso genera incertidumbre y se pierde todo. Por último, que se vaya de la consulta feliz, con una sonrisa y conforme.

¿Cuáles son los desafíos más comunes que enfrentan los atletas en términos de lesiones y cómo abordas su tratamiento y prevención?

Lidiar con la psicología de lo que va a venir en la recuperación, no importa la lesión, siempre el desmoronamiento mental está, y ahí es cuando me toca trabajar para sacar el lado positivo de la lesión (SIEMPRE ESTÁ). Como abordo su tratamiento SIEMPRE con confianza que le transmito al paciente. En el caso de la prevención es todo más fácil, porque se trabaja en la educación, aplicación de conceptos sostenible en el tiempo, aplicables a la vida. En caso de tener que realizar tratamientos no conservadores, suelo trabajar con tratamiento con plasma rico en plaquetas autólogo (ayuda a recuperar las lesiones con mayor velocidad y eficacia, reduciendo los tiempos de retorno a la actividad deportiva. También trabajo con visco suplementaciones como el ácido hialurónico, cuando hay lesiones crónicas, degenerativas, bio mecánicas, con excelente resultado, a veces evitando las cirugías. Por último, todas las patologías de columna y articulares realizo bloqueos analgésico -terapéuticos con control mediante medios de imágenes.

¿Cuál es tu filosofía respecto a la importancia de la actividad física y el deporte en la salud general de las personas?

Creo que la pregunta tiene la respuesta. Filosofía es el término. La ciencia lo demostró que es parte vital y saludable de nuestro paso por este mundo. La actividad física y el deporte pueden ser desde un estilo de vida, hasta un escape mental. Pero no solo nos aporta características saludables si no que trabaja sobre el placer a nivel hormonal y eso el ser humano lo busca. Mi idea es tratar de inculcar estas disciplinas para mejorar la calidad de vida.

¿Qué papel juega la nutrición en el rendimiento deportivo y cómo la integras en el tratamiento y la atención de los pacientes?

Es el TODO, dos atletas similares en su rendimiento, la alimentación hace a la diferencia del rendimiento y sus resultados. En los mortales que hacemos deporte, no solo mejora la performance deportiva si no que prevenimos enfermedades, lesiones y aumentamos la calidad y esperanza de vida. Trabajo con varios nutricionistas en equipo. En mi consultorio trato de incluirlo en las consultas porque me parece fundamental.

¿Cómo abordas la rehabilitación de lesiones deportivas y cuál es su enfoque para garantizar una recuperación completa y segura?

Siempre pongo el concepto de escuchar al cuerpo, quien da señales, y hay que aprender a escucharlas. Educar al atleta para que modifique lo que realizó mal. Pensar la recuperación como una oportunidad para hacer algo diferente, encararlo como una pretemporada deportiva (donde se trabaja en forma específica el sistema musculoesquelético).

Los conceptos complejos y desmoralizantes (anda a hacer pilates-aqua gym) no suelo utilizarlos no por que no estén mal ni no sirvan, si no que trato de involucrarme con el problema del paciente y proponer algo diferente fácil de absorber y efectivo.

Para ello me ayudo de tratamientos mínimamente invasivos, utilizando plasma rico en plaquetas autólogo, visco suplementación con ácido hialurónico y bloqueos analgésicos, los cuales pueden ser guiado mediante imágenes. Esto me permite modificar la actividad física del atleta y que siga con su entrenamiento adaptado, lo que produce una marcada reducción en el impacto psíquico del mismo, y el return to play es más rápido y efectivo.

Pero siempre quiero que sepan que estoy para acompañarlos y apoyarlos en este proceso.

¿Qué medidas tomas para prevenir lesiones deportivas recurrentes en los pacientes y promover un rendimiento atlético sostenible?

Sin duda, la educación en los hábitos. No todas las lesiones son iguales y requieren mucho trabajo psicológico. Son varias aristas que hay que enfocar. Si destaco que no lo encaro como un médico estándar que trata la lesión y punto. Si no, por el contrario. Trato de encontrar la causa o en momento que se produce y sobre eso trabajo.

¿Cuál es tu opinión sobre el uso de tecnología y herramientas modernas, como dispositivos de seguimiento de actividad física, en la medicina del deporte?

Me parece brillante, siempre y cuando se utilice para recopilar datos y procesarlos con el fin de mejorar. Hoy en día, el deporte de élite está parametrizado. Creo que hay una línea muy fina entre la tecnología aplicada para mejorar al atleta y el deporte, y la ventaja deportiva. Cuando se cruza esa línea hacia la ventaja deportiva, hicimos todo mal jajaja.

¿Consideras que es importante trabajar en colaboración con otros profesionales de la salud, entrenadores y fisioterapeutas para brindar un enfoque integral de atención a los pacientes deportivos? Es primordial, como mencioné en la pregunta número 4. Por lo general, tengo los contactos de mis pacientes y de sus entrenadores, kinesiólogos y nutricionistas. Suelo comunicarme con ellos y trabajar en equipo. Los entrenadores y los kinesiólogos son mis ojos en la evolución del paciente, ya que los ven con más frecuencia, y trabajamos juntos para lograr el retorno al deporte. Con los nutricionistas, debemos establecer pautas claras para llevar al atleta. También puede haber colaboración con otras especialidades médicas, como cardiólogos, pediatras, diabetólogos, etc. Insisto en el concepto de director técnico; ese es el papel que tiene el médico deportólogo, sin ser superior al resto.

¿Cuáles son los mayores avances o tendencias recientes en medicina del deporte que consideras más prometedoras para mejorar el rendimiento y la salud de los atletas?

Qué amplio. Es muy difícil responder. Creo que el análisis de datos, sin duda, y los elementos de medición. Con respecto a la salud, es volver al origen: educación y adaptación.

