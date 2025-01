Sanación y Transformación: Mi Misión de Vida para Acompañar a Otros

CREDITO CARAS

Comencé estudiando Psicología, y en medio de ese proceso, me encuentro con la carrera de Counseling (Consultoria Psicologica) donde profundizaba más desde lo emocional. Termine mis estudios en 2006 y realice el posgrado en Desarrollo Personal, lo que me brindó herramientas para comprender y acompañar a los consultantes en sus procesos. Mi camino comenzó con una búsqueda personal de sanación y a medida que fui profundizando en terapias holísticas me di cuenta de que podía integrar estas disciplinas para ofrecer un enfoque más completo, sanador, transformador y evolutivo. Así nació mi proyecto, que no lo tomo como trabajo, sino una misión de vida: ayudar a otros a reconectar con su esencia y sanar sus linajes.

¿Cuáles son los servicios que brinda?

Ofrezco una variedad de terapias orientadas al bienestar integral, incluyendo:

Sesiones de consultoría psicológica , basadas en mi formación en Counseling, para acompañar procesos de desarrollo personal.

, basadas en mi formación en Counseling, para acompañar procesos de desarrollo personal. Constelaciones familiares , para sanar dinámicas inconscientes en el sistema familiar.

, para sanar dinámicas inconscientes en el sistema familiar. Registros akáshicos , que permiten acceder a la sabiduría del alma.

, que permiten acceder a la sabiduría del alma. Sanación pránica , una técnica energética avanzada.

, una técnica energética avanzada. Lecturas de tarot rider, lenormand y runas nórdicas y wicca , que brindan orientación y claridad desde una perspectiva simbólica y arquetípica.

, que brindan orientación y claridad desde una perspectiva simbólica y arquetípica. Barras Access , una herramienta energética para desbloquear creencias limitantes.

, una herramienta energética para desbloquear creencias limitantes. Sanación de útero , un ritual de conexión y liberación energética femenina.

, un ritual de conexión y liberación energética femenina. Péndulo hebreo, una técnica vibratoria para armonizar y sanar el campo energético.

Además, durante el año brindo cursos y talleres de las distintas terapias.

¿Cómo te proyectas a mediano plazo?

Un proyecto que estoy gestando hace tiempo es publicar mi primer libro, para que las personas a las que llegue, no solo lean una historia, sino que sean parte de la misma desde su propia experiencia, y puedan incorporar herramientas en su vida para su mayor bien. La idea es construir una comunidad comprometida con el autoconocimiento y la sanación, expandiendo mi alcance a través de talleres, retiros y formaciones en terapias holísticas, tanto presenciales como online.

¿Qué te diferencia de la competencia?

No utilizo la palabra competencia. Este tipo de servicios, va mucho desde la empatía, por lo cual, creo que darle mi propia impronta es lo que me diferencia. Implemento la combinación de enfoques psicológicos y holísticos, mi formación en Counseling aporta una base sólida. ortodoxa y profesional, mientras que las terapias holísticas brindan una perspectiva espiritual y energética. Esta integración permite que mis servicios sean profundamente transformadores, pero también accesibles y prácticos. Además, trabajo desde un lugar de respeto absoluto por la diversidad de cada persona, creando un espacio seguro y libre de juicios.

Si comenzaras nuevamente, ¿qué harías diferente?

Todo es a su debido tiempo. Diría que hubiese empezado mucho antes y que habría confiado más en mi intuición desde el inicio. Sin embargo, entiendo que el proceso vivido fue esencial porque engloba la sumatoria del conocimiento intelectual más la experiencia de vida aplicada y sin él, no sería quien soy hoy ni tendría la capacidad que tengo para acompañar a otros en su propio camino de sanación y autodescubrimiento. Cada paso fue necesario para desarrollar la sensibilidad, el conocimiento y la empatía que hoy aplico en mi trabajo.

Bárbara La Valle

Clor. Especializada en Desarrollo Personal

Terapeuta Holística

INSTAGRAM: @ostaraterapiaholistica

CEL. (11) 3295 – 2621