Sandra Ramírez: conectarse con el interior

Sandra Ramírez es coach en Desarrollo Personal y Alimentación Emocional, “que van de la mano, ya que el cómo te relaciones con la comida y las relaciones en general, son solo un reflejo de cómo estás por dentro. El sobrepeso, como las enfermedades y las relaciones inestables, son solo un mensajero, algo vienen a enseñarte que no estás viendo desde adentro. Sin embargo, la manera más fácil de tapar esos vacíos es a través del sobrepeso emocional y la codependencia”, sintetiza Sandra.

- ¿Cuál es su objetivo como coach?

Mi objetivo es ayudar a otros a que encuentren la respuesta en su interior, a través de sesiones con preguntas poderosas, post, conferencias, etc. con el fin de incomodar al ego y llegar a la raíz de las creencias y patrones que nos han impuesto. Busco que, sacando esa luz interna y conectándola con la intuición, cada uno pueda lograr bajar de peso al descubrir qué creencia los está llevando a tomar las mismas decisiones para tener ese sobrepeso.

- ¿Qué relación hay entre el sobrepeso emocional y el físico?

En el sobrepeso, el 75% es emocional y el 25% físico. ¿De dónde proviene?, de creencias arraigadas como el creer que no puedes bajar de peso por genética o que es muy difícil o que tienes que restringirte. Así vamos luchando con el peso queriendo llegar al que nosotros queremos pero, lamentablemente, el cuerpo no funciona así.

No llegamos al peso que queremos ni al que creemos, sino con el cual el cuerpo se siente a gusto. Queremos resolver esos conflictos de afuera poniendo en peligro a nuestro cuerpo con pastillas, dietas, operaciones, y no nos damos cuenta de que el sobrepeso, como las enfermedades en general, algo nos vienen a enseñar. Son un mensajero que nos anuncia que algo tenemos que aprender y que no tiene nada que ver con una dieta. Sí influye comer bien. Sin embargo, un pensamiento o una emoción te lleva a una acción y, por consiguiente, a un resultado.

- Entonces ¿el sobrepeso tiene su origen en conflictos internos?

Exacto, tiene su origen en conflictos internos no resueltos y una mala creencia que tenemos acerca del peso. El peso es cíclico. Se trata, simplemente, de cuestionar qué conflicto interno hay para llegar a la raíz, y transformarlo. La falta de perdón, el rencor o la ansiedad, por mencionar algunas emociones negativas, nos lleva a tener sobrepeso.

También cómo uno se relaciona afuera muestra cómo nos sentimos internamente. No nos damos cuenta de que nosotros generamos nuestra realidad a través de las creencias con las que creamos nuestra realidad, ya sea con creencias de nuestros padres, creencias de la sociedad, sean negativas o positivas. Tengo clientes que con tan solo atacar esa creencia o disolver un conflicto interno han podido bajar de peso e, inclusive, tener mejores relaciones. Cuando nos adentramos y mejoramos la relación interna, vemos cambios en el exterior. Como es adentro, es afuera, y como es afuera, es adentro.

Para contacto : WhatsApp: (+5287) 1547 0170 - www.sandraramirezc.com - FB: sandra ramirez - IG: @sandrarmzc.