Santosha Fe: un espacio holístico de crecimiento

El espacio Santosha Fe se formó a comienzos del 2019, de la mano de Julieta Trotta, con la intención de brindar clases de Hatha, Vinyasa y Upasana Yoga. Hoy charlamos con la emprendedora quien nos cuenta como ha sido este camino hasta la actualidad. “Fui creciendo en el arte del yoga, integrando más servicios como: sesiones de Reiki Usui, Astrología y Tarot. Hoy es un espacio holístico integral, adaptado a la modalidad online, donde brindamos sesiones vía zoom de Cartas natales, Revolución Solar y Tarot, sumado a clases de Yoga y Meditaciones diarias”, destaca Julieta.

Además, desde el espacio cuentan con talleres de limpieza energética y de secuencias numéricas cuánticas, para que puedas obtener servicios de la más alta calidad.

¿Qué experiencia buscan brindarles a los clientes?

Desde mi espacio busco que no se queden con lo que vienen a buscar, sino que se lleven más conocimiento y expansión, para que les dé más ganas aun de seguir conociéndose a ellos mismos.

¿Cuál consideran que es su diferencial?

La diferencia de Santosha es la personalización en las clases y sesiones. No importa la experiencia que uno tenga, lo que importa es lo que te podés llevar en ese momento de unión. Para las sesiones astrológicas, entrego un documento escrito, para que el consultante pueda atesorar y releer las veces que quiera. Me parece muy rico tener toda esa energía concentrada en un documento y no que quede en una sesión virtual.

Lo mismo ocurre en los talleres de Secuencias Numéricas, o sesiones de Reiki, donde la mayor importancia es ver el estado en el que llega la persona y como se va. El cambio energético que se produce es lo más rico. Como decimos siempre, como es adentro es afuera, entonces todo lo que incorporamos siempre, se ve reflejado en el afuera en el cuerpo, porque nuestro interior cambia.

¿Qué tipo de vínculo que se genera con el cliente?

Luego de las sesiones online o las clases o talleres, se generan vínculos de unión y de consulta constante con los consultantes o alumnos. Hay energía que se empieza a intercambiar con el otro y que genera una esfera en común de vibración, que va creciendo a medida que se intercambia el conocimiento.

Formamos grupos o uniones entre personas que quieren ir trabajando en la evolución de su conciencia.

¿Cuáles son las mayores satisfacciones que les da su trabajo?

La mayor satisfacción es ir viendo la evolución de cada uno, el aprendizaje de cada persona, el crecimiento de consciencia que se va viendo en cada clase y en cada sesión. Y que no solamente lo veo yo, sino que cada uno lo va viendo y compartiendo, y eso es lo más satisfactorio. Siento que lo que uno comparte y que la información o conocimiento que se transmite en sesiones o en clases, tiene sus frutos y genera un cambio positivo en el otro.



DATOS DE CONTACTO; Julieta Trotta - Instagram: @santoshafe - WhatsApp: 1154201556 - santoshafeyoga@gmail.com.