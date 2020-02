Sofía Díaz de Vivar: fundadora Belgika Home Design

¿Qué la llevó a emprender un negocio por cuenta propia?

Soy Licenciada en comunicación publicitaria e institucional y hasta el año 2013 trabajé en el sector de comunicación y MKT de varias y reconocidas marcas de indumentaria, pero en mis últimos años empecé a enfermarme por dedicarme a algo que no me gustaba. Mi marido y mi mamá me alentaron a que dejara de hacer lo que hacía y me dedicara a algo que me hiciera feliz.

¿Qué diferencial aporta la mujer a la hora de liderar un proyecto?

Creo que en general las mujeres somos más sensibles, más emotivas, y le ponemos mucho corazón a todo.

¿Cuál fue tu mayor caso de éxito?

Sin dudas mi mayor éxito es trabajar de lo que me hace feliz, de lo que me apasiona. Me considero una persona muy afortunada, y lo agradezco todos los días. Y en cuanto a decisiones acertadas que tomé, creo que un gran hito para Bélgika fue en 2017, cuando naturalmente se me ocurrió compartir con la gente que tenía del otro lado de la pantalla, el proyecto de construcción de mi casa.

Como quien comparte los avances de obra con sus familiares y amigos, yo lo empecé a hacer con mi comunidad de IG, que hoy son 120.000 seguidores. Empecé a compartir videos, posteos, datos, y detalles de obra y decoración, y mi cuenta explotó. Las consultas me llegaban a diario y eran tantas que no llegaba a responderlas todas.

¿Cuál fue el fracaso del que más aprendió?

No sé si pueda hablar de fracaso, sí puedo hablar de errores, ¡y muchos! Una de las cosas que aprendí en estos años es a investigar mejor a mis proveedores, saber quiénes son, dónde trabajan, etc. La verdad es que me he llevado más de un disgusto.

También aprendí a organizarme mejor, he tenido problemas por falta de organización. Cuando el negocio crece, a veces uno no se da cuenta que parte de crecer también es reorganizarse y delegar, algo que me costó bastante al principio, pero en el último tiempo pude lograrlo gracias a un equipo lindísimo de gente que me rodea.

¿Cuánto pesa la comunicación en su plan de negocios?

La comunicación ocupa un lugar central. Diariamente llego a la gente a través de las redes sociales, donde uno mi pasión por la decoración, el estilismo y la fotografía, con mi vocación por la comunicación. Todas las fotos que publico son sacadas por mí, como así también pensados y armados todos los espacios que muestro.

Soy la que hace el styling, la fotografía y la redacción de cada posteo. Es algo que no delego, ya que el estilo de comunicación de la marca tiene mi sello personal.

