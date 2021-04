Stephanie Falk: una vida ligada a la moda

Desde que era muy chica, Stephanie Falk siempre estuvo cerca de la moda, el diseño y las telas ya que sus abuelos eran dueños de una prestigiosa Boutique. Así ella fue desarrollando su amor por el mundo textil, soñando en un futuro (que hoy es realidad) con tener su propia marca. Hoy la conocemos en una entrevista exclusiva.

“Mis padres fabricaron durante muchos años ropa para niños, lo cual me mantuvo muy cerca de la moda en Europa, ya que ellos viajaban y traían prendas, veían cual era la tendencia de la temporada y armaban la colección. Rodeada de la estética de mi casa, vi desde muy chica armar vidrieras y preparar desfiles. Todo mi entorno familiar colaboró a que con los años cultive el gusto, conocimientos y sobre todo vínculos en el rubro textil, esto fue el hilo fundamental para en el año 2020 lance mi marca, un sueño que tuve siempre y hoy lo pude materializar”, destaca Stephanie.

¿Cuál es la esencia de la marca?

La identidad de la marca es la sofisticación, frescura y calidad. Todos los diseños son pensados desde la calidad. Es muy importante saber transmitir la identidad, no solo mediante los diseños, sino a través de la imagen y la forma en que comunicamos. Hoy las redes sociales nos ayudan mucho y es por esta razón que el equipo de marketing debe entenderse con las personas que trabajamos en el área de diseño.

¿Cómo es el proceso de trabajo?

Todos los días vivo en un proceso creativo, busco inspirarme con lugares, imágenes, películas, situaciones, haciendo participe en este proceso a gente que colabora para obtener el resultado que deseo. Este es un rubro complicado donde se depende de mucha gente, es por eso que es muy importante armar un buen equipo de trabajo.

¿Cómo es la clienta de Stephanie Falk?

Creo que no hay un tipo de mujer definido, yo diría más bien que es una “clienta del mundo”. El estilo de una mujer no está definido por cómo se viste, sino como piensa, como habla y cuáles son sus valores, por eso pienso que cada mujer puede adaptar a su propio estilo la ropa que diseño.

¿Cómo usas las tendencias para inspirarte?

Es importante tener en cuenta lo que pasa en el mundo, los cambios, las tendencias, las texturas y formas, todo cambia muy rápido. Por eso, desde nuestra marca tratamos de recrear y adaptarlo a nuestra identidad propia.

¿Cómo se proyectan a futuro?

Me encantaría crecer en mi país, que me conozcan y obvio quien no sueña con expandirse por el mundo, pero tampoco miro a lo lejos, simplemente sigo el camino. Como me dice mi mama siempre: “caminante no hay camino, se hace camino al andar”.

