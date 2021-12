Steven Vasquez Hair

CREDITO CARAS

¿Cómo fueron tus inicios en el rubro?

Comencé a realizar cortes de pelo a los 13 años, en el patio de casa cortándoles a mis primos. El incentivo de esto fue por un lado la necesidad y el querer ayudar en mi casa y por otro lado el darme mis gustos.

Poco a poco sin darme cuenta fui creciendo y pasaron de ser mis primos a conocidos, compañeros, chicos del barrio y de otros lugares. Allí fue cuando paso de ser una necesidad a una clara vocación.



¿Qué servicios brindan a su clientela?

El más destacado es la colorimetría, utilizando las mejores marcas en el mercado de la peluquería, para obtener siempre el mejor resultado en el cabello de mis clientas. Contamos también con servicios de corte, peinados y barbería. Siempre queriendo explotar la mejor imagen de nuestros clientes.

¿El salón lo abrieron en la pandemia?



Para mí la pandemia fue tanto perjudicial como reveladora. Si bien fueron ocho meses sin poder trabajar, me hizo recapacitar y entendí que ya no podía seguir posponiendo mi sueño de abrir un salón. Los preparativos del salón fueron en plena pandemia, pero fue así, sentí que era el momento de hacerlo.



¿Qué sensaciones buscan con sus clientes?



La experiencia que buscamos con los clientes es que se sientan tan cómodos y relajados como en ninguna parte, que además de irse satisfechos con el trabajo, que sea un mimo a ellos mismos y no una exigencia, que estén contentos con el momento. De hecho en la pelu tenemos los televisores con Internet y muchas de las chicas miran las series que ven en sus casas y hasta un videojuego para cuando hay espera y algún chico quiere que se le pase más rápido el tiempo.

El vínculo con el cliente es profesional y amigable, tratamos de generar la mayor confianza posible, que se diviertan y la pasen bien.

Después de tantas horas trabajando siento mucha felicidad y satisfacción cuando me dicen palabras como "nunca me quedo tan bien, nunca tuve tan lindo el cabello" o los mensajes de las clientas agradeciendo la buena onda y contándonos lo satisfechas que están, creo q esa es la mejor parte del trabajo.





Datos de contacto:

Instagram: steven.vasquez_hair

Facebook: steven vasquez hair

Celular: 1122963339

Teléfono: 48725972