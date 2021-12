SUK: la voz de las remeras personalizadas

CREDITO CARAS

El creador de Suk Remeras tiene más de 210 mil seguidores en su cuenta de Instagram @sukoficial y es tendencia día a día subiendo fotos de remeras estampadas con frases icónicas. Tiene desde la polémica “Mirá que te como, hermano” del Dibu Martínez en la Copa América hasta las más ingeniosas sobre el Wanda Gate: “Inexperta como la China” o “Team Wanda”.

Usan sus remeras un cocktail variado de famosos, entre ellos, L-Gante, Leo Paredes, Charly García, Karina Jelinek, Facu Conte, Moria Casán, Vicky Xipolitakis, Maru Botana, Nazarena Vélez, Cachete Sierra, Yanina Latorre, Mariano de la Canal, Salwe, Lizardo Ponce, Ángel de Brito, Tamara Bella y Eva De Dominici. Todos son fanáticos de Suk.

Agustín de Apellaniz, el dueño de la empresa, contó a CARAS cómo hizo para convertirse en el principal vendedor de remeras personalizadas de la Argentina.

- Hay muchas remeras estampadas en el mercado, pero vos empezaste hace unos ocho años. ¿Cómo se dio ese crecimiento?

Sí, fui pionero con este negocio en Instagram. Unos años después, alguien que trabajaba conmigo me traicionó y creó su propia marca dejándome de lado. Ahí empezó la competencia. Ahora nos copian miles, todos los días, pero me parece positivo. Primero, porque me gusta que les vaya bien, y segundo, porque me encanta la competencia, es un gran incentivo para progresar.

- Se generan muchísimos debates y polémicas con tus remeras en las redes sociales, ¿cómo manejas a los haters y las opiniones diferentes?

La mayoría de las veces ni me doy cuenta de la polémica que se va a generar cuando subo una frase y de repente pasa todo de golpe. Otras veces, en el momento en que hago clic en el botón “publicar”, dejo el teléfono a un costado y me siento esperando que explote todo. Me gusta el “kilombo”. También me hace bien expresarme, es mi forma de hacer catarsis y decir lo que pienso. Muchos me felicitan por eso y obviamente otros no, pero hasta los comentarios que bardean a veces me sirven y terminan cambiando mi forma de pensar. Nunca borro comentarios ni bloqueo, sería negar la realidad.

- Muchos jóvenes hoy quieren ser emprendedores, ¿qué se necesita para alcanzar tu éxito?

Ser emprendedor no es fácil. Es el sueño del pibe, pero es el laburo que más esfuerzo genera, mucho más que una empresa o un banco, porque ahí a las seis de la tarde bajás la cortina y te olvidás del tema. Pero yo tengo que estar conectado 24/7, y todos los problemas, las decisiones y las consecuencias recaen en mí.

Lo bueno que tiene es la libertad, el dar trabajo y el ganar plata, en ese orden. Hay días que no aguanto más, pero me motiva saber que por mí tienen trabajo muchas otras personas.

- ¿Podrías decir que estás atravesando el boom de Suk Remeras?

Creo que son pequeños booms que se van dando, depende el momento. Tuve un furor en la cuarentena con “Estoy yendo al supermercado”, en el Wanda Gate con frases como “Algún día tenemos que salir de joda vos y yo” y con el fútbol siempre la rompo: “Que mi vida la maneje Gallardo” la piden muchísimo.

- Siguiendo las tendencias, ¿todas las compras de tus remeras se hacen por Internet no?

Sí, es lejos lo más eficiente. Todos los pedidos se hacen a través de la página web que es www.sukremeras.com o desde @sukoficial en Instagram. Ahí buscas la estampa o frase que te gusta. También podés personalizar tu propio diseño. Tengo dos modos de entrega: por mercado envíos o retiro por local. Elegís y ¡listo! Tenés tu suk remera.