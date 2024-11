Superar el miedo: Claves para transformar los miedos en confianza y éxito

CREDITO CARAS

Hoy cuento con una cartera de 60 clientes, pero no siempre fue así. Cuando comencé a trabajar de manera independiente, tenía solo unos pocos; si mal no recuerdo, eran cinco. Necesitaba captar más clientes con rapidez, ya que los ingresos provenientes de ellos eran los únicos con los que contaba.

En primer lugar, me enfoqué en abordar todas las situaciones que se presentaban. Todo me servía, no solo desde lo económico, sino también como experiencia.

Tuve miedos: a no estar a la altura, a no tener suficiente experiencia, a no saber todo lo que debía saber, y a cometer errores. El miedo me acompañó durante todo el proceso, pero transitarlo con confianza en mí misma y creyendo que todo lo que sucedía era lo correcto me ayudó muchísimo.

A medida que tomaba nuevos trabajos, mi confianza y seguridad en mi profesionalismo se fortalecían. El trato con los clientes se volvía cada vez más agradable y familiar. Comencé a disfrutar cada detalle y faceta de mi profesión. Contar con la ayuda de mis colegas, pedirla cuando la necesitaba, capacitarme y estar dispuesta a aprender, fueron decisiones acertadas en todo momento.

En el fondo, sabía que estaba dando lo mejor de mí y que todo se acomodaría a mi favor. No solo hablo de hacer las cosas bien profesionalmente, sino también de darme los mejores pensamientos, de creer en la vida, en que me merezco todo lo que quiero para mí. Levantarme cada día con la mejor actitud, con el entusiasmo de ir por lo que quiero, aunque no siempre lo tenga de manera natural, mantener y proteger mi amor propio; esto también es lo que quiero decir cuando hablo de “dar lo mejor de mí”.

Cuando sientas que no podés más, que tu sueño parece inalcanzable o muy lejano, o tengas ganas de rendirte, si necesitas llorar o enojarte, ¡hacelo! Pero no te quedes ahí mucho tiempo. Volvé a conectarte con tu sueño, con toda la fuerza y energía que te da imaginarte ya alcanzándolo. Tomá esa fuerza, que es la que te impulsa a creer que PODÉS. Esa es la verdad: ¡VOS PODÉS!

Si lo soñaste, si se te ocurrió una idea, si está en tu mente, es porque eso que soñás ya existe. Necesitas manifestarlo, y solo vos podés hacerlo, con tu energía, con tu fuerza, con tu amor propio; y tu poder.