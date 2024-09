CREDITO CARAS

Cecilia, ¿cómo fueron los inicios de tu emprendimiento?

Luego de trabajar en varias marcas y diferentes experiencias las cuales me enseñaron y me orientaron a elegir mi camino decidí armar mi marca. El año pasado a principio de año una de mis amigas nos cuenta que se iba a casar, la primera de todas y no dudamos en ponernos en marcha con su vestido para la fiesta, y a raíz de esa excusa dije: “yo debería vestirme a mí también”, así que comencé a hacerlo. Fue la excusa para comenzar con una idea que tenía hace años, pero no concretaba. A partir de ello comencé a evaluar cómo quería que sea la marca, y perfilar la imagen. Comencé con algunos diseños a pedido, y apareció la propuesta de participar en Pasarela Federal, donde fue una gran propuesta y desafío.



¿Cuáles son los servicios que brindan al público?

The Jones Brand está dividida en dos propuestas por un lado el pret a porte de sastreria, en el cual propongo diseños modernos, con mucha elegancia, y sensualidad, el cliente sabrá que de esa prenda solo se harán 10 unidades, acompañadas de una carta donde dice el número que se está llevando por ejemplo (1/10). Para que el cliente sepa lo exclusivo que es, además de personalizarlo a su cuerpo. Por otra lado ofrezco en casos especiales diseños de vestidos para eventos hechos a medida.



¿Cómo proyectas a tu marca en el mediano plazo?

A medida que vaya creciendo, me gustaría tener un atelier donde recibir a mis clientes, también quiero hacer diseños masculinos con el mismo concepto y crear el universo Jones que rodea la marca con eventos exclusivos para festejar los logros y compartirlo con mi comunidad.



¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

Soy muy presente en todo el proceso, y personalizo mucho la atención, quiero que realmente el cliente sea escuchado, una experiencia completa, no es solo la compra de una prenda, generamos un lazo.



Si comenzaras nuevamente, ¿qué harías diferente?

A veces las cosas pasan así y creo que en mi caso ayudó para despertar aquello que tenía pendiente. A veces pienso cosas que hubiese hecho mejor, pero considero que el proceso fue muy positivo y cada detalle aportó mucho a la marca y a mi persona.



Datos de contacto.

Instagram y TikTok: @thejonessbrand

Shop online: www.thejonessbrand.mitiendanube.com