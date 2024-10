Tips para sanar el alma

CREDITO CARAS

Ciertamente somos seres holísticos, para iniciar en este apasionante estudio, vamos a simplificarlo así somos cuerpos con almas, mismas que desde que nacemos entran en un proceso constante de crecimiento o evolución, palabra muy comúnmente usada en esta rama que no es otra cosa que el paso del homus emocional básico, al humano emocional evolucionaldo… Si, así es… El alma esta compuesta de emociones y la misión de evolucionar no es otra cosa que transformar las emociones de polaridad negativa en polaridad positiva. Se dice muy simple sin embargo es un trabajo que toma los primeros 50 anos de vida y los siguientes se afina lo que quedo pendiente según sea su rendimiento será su nivel de salud y bienestar, para esto les he traído uno sencillos tips para considerar, identificar y que seguramente los ayudaran a mejorar su calidad de vida y nivel de bienestar.

Trabajar las 5 heridas del alma. Rechazo, abandono, traición, injusticia y humillación son trabajos que venimos a desarrollar todos los seres humanos, estas heridas se activan en un momento en la infancia y se gatillan con algún evento en el transcurrir de la vida. Aceptar las heridas como parte normal del proceso evolutivo es el primer paso para sanar Reconocer la culpa Permitase sentir Aprenda de la experiencia Tomarse el tiempo No tener miedo de expresar que hay situaciones que han dolido Buscar ayuda

Sanar es estar en paz con tu historia, con tu presente, aceptar tu vida tal como es porque así como es, es perfecta y te hizo la persona que eres hoy.

¿Y tu con que no estas en paz todavía?

¡Salud y larga vida a todos!