Toman Todos: el juego que es furor para ambientar las previas

Toman Todos es un juego que nació de la mano de Jazmín Barone, una emprendedora especializada en diseño gráfico, que buscó generar una alternativa didáctica para divertirse durante “las previas”. Hoy conversamos con su creadora, quien nos cuenta más acerca de la experiencia que les brinda a los jugadores.

“La idea original surge de una amiga mía del secundario, Carolina, quien recurre a mí para crear un juego de previas para jugar en su próximo cumpleaños. Nos juntamos una tarde y salió un primerísimo boceto del juego. Jugamos esa vez en su cumple y el tema quedó ahí. Luego de unos años, lo jugamos con unos amigos y les gustó tanto que fueron ellos quienes me dieron la idea de comercializarlo. Así empecé y nunca más paré”, destaca Jazmín quien se encargó de inventar el nombre, diseñar el logo, las cajas y toda la gráfica de la marca.

¿Cómo fueron los inicios?

Al principio me encargaba yo de hacer también las entregas, iba caminando después de la facultad a entregar pedidos. Para promocionar la marca, fui probando y buscando la manera de llegar a más gente, ¡cada vez tenía más pedidos y más repercusión en las redes! La marca fue creciendo y en un lapso de 4 años lancé al mercado 7 mazos distintos. Estoy super contenta y agradecida, amo “Toman Todos” desde el día uno.

¿Cuál es el diferencial que tiene su juego?

Yo creo que Toman Todos fue casi pionero en los juegos para previas en Argentina, o al menos en comercializarlos, y eso es lo que nos diferencia del resto: fuimos los primeros y por eso estamos bien arraigados en el mercado, somos los originales.

Nos destacamos también por el diseño y la calidad de nuestro producto. Las cartas tienen unos colores llamativos y divertidos que atraen al público, además, estéticamente ¡las cartas son lindas! Mis compradores lo afirman.

Ponemos mucho empeño en brindar el mejor servicio pre y post venta y siempre escuchamos a nuestros seguidores cuando tienen sugerencias, críticas u observaciones para hacernos.

¿Qué satisfacciones te ha dado “Toman Todos”?

Una de las mayores satisfacciones que me da mi trabajo es saber que la gente se divierte y lo pasa bien con mi juego, que los hace conectarse con más gente, pasar un buen momento y algunas veces, ¡hasta hay historias de amor!

Pasan cosas muy locas jugando al Toman Todos y eso es exactamente lo que busco. Me pone muy contenta saber que a la gente le gusta y ver el buen recibimiento que tuvo el juego desde el lanzamiento.

A nivel personal, me hace muy feliz sentir el apoyo, el cariño y la buena onda de toda la gente que me rodea y que me bancó siempre con el proyecto: mi familia y mis amigos.

¿Cómo te proyectas a futuro?

Me cuesta un poco proyectar muy a futuro, porque me gusta más vivir el presente y disfrutar de todo lo lindo que me está pasando. Ojalá me encuentre exportando mis juegos al resto del mundo y me encantaría crear nuevos. Busco mantenerme en el rubro y seguir expandiéndome, quiero seguir brindándole diversión a la gente.

Datos de contacto: Jazmín Barone - IG: /toman.todos - www.tomantodos.com - [email protected]