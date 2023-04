Trianna Rosas

CREDITO CARAS

Desde el año 2011 soy Sommelier y tengo 15 años de experiencia en gastronomía. Trabajé en lugares como Belushi bar, Golf de Palermo, Nápoles bar, y he armado cartas de vinos para espacios como Low 646, Lignee Bar y Wolf Puerto Madero.

Además de mi amor por el vino, también me dedico al área de las bodas como wedding planner.

Me encargo de cuidar todos los detalles de tu boda y para mí, la elección del vino es fundamental para que los invitados recuerden la celebración. Siempre sugiero algo diferente, algo que impacte, como un vino salteño o un cabernet franc. Quiero que tus invitados prueben algo que no hayan probado antes y que siempre recuerden tu boda.

Además de mis dos pasiones, me encanta ayudar a las personas en su desarrollo profesional. Creo que la comunicación y la parte social son fundamentales en este ámbito y disfruto mucho compartiendo mis conocimientos y experiencias en este sentido. Por eso, hace un año y medio decidí armar mi propia consultora de recursos humanos, donde me dedico a vincularme con las personas, resolver problemas y brindar herramientas para que puedan crecer en su carrera. Estoy muy motivada con este descubrimiento y me encanta poder aportar mi experiencia y conocimiento en este ámbito.

Y por cierto, el próximo 04 de mayo estaré haciendo una cata de vinos en Palermo, en La Juana Mercado en la calle Fitz Roy 1489. Hermoso lugar con productos regionales, quesos, pan de masa madre. Será una cata para grupos reducidos. Acompañado por una isla de fiambres, quesos y charcuterie con productos de alta calidad. Tanto el lugar como para mí, es importante la calidad. Somos foodies. El evento comienza con una recepción de un vino naranjo, luego surge la cata con 3 vinos diferentes. Un vino de la cepa Pedro Ximenez poco conocida. 2 malbecs argentinos de diferentes regiones. Luego haremos un maridaje espectacular con la isla de quesos y fiambres, cerramos con chocolates artesanales y un sorteo final. Me parece divertido y solo hago eventos que me hagan feliz.