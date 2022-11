Un programa para perder peso y ganar en salud

CREDITO CARAS

La obesidad es una enfermedad crónica multifactorial que no depende solamente de lo nutricional, en la actualidad cerca del 70% de la población en Argentina sufre de sobrepeso y obesidad. Ante este panorama, los tratamientos son tan variados como pacientes hay, ya que cada uno, con su patología, requiere de un enfoque particular, según sus comorbilidades y afecciones asociadas. “La obesidad no es una enfermedad que se cura con la cirugía, porque no se opera la cabeza del paciente enfermo. El tratamiento es una sumatoria del trabajo realizado por un equipo multidiciplinario integrado por nutrición, psicología, entrenador físico, cardiólogo, neumonólogo, médico clínico, endocrinólogo, anestesióloga y cirujano, lo que va a llevar al éxito al paciente”, dice el Dr. Juan Aguilar, Cirujano Bariátrico formado en la Universidad de Buenos Aires, Miembro del American College of Surgeons, Miembro Titular de la Asociación Argentina de Cirugía, de la Federación Internacional de Cirugía de la Obesidad y de la Sociedad Argentina de Cirugía de Obesidad, Miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Cirugía Digestiva, entre otros además de Editor en Jefe de la Revista de la Sociedad Argentina de Cirugía Digestiva y Director del Curso de Manejo Interdisciplinario del Paciente Obeso.

Junto al Dr. Daniel Caiña, Cirujano Bariátrico pionero en Argentina en esta Especialidad -formado hace 30 años en los Estados Unidos junto al Maestro de la Cirugía Bariátrica creador de la Técnica Bypass Gástrico, Dr. Rafael Capella- y Presidente de la Sociedad Argentina de Cirugía Digestiva, además de miembro de la Sociedad Americana de Cirugía de la Obesidad y Expresidente de la Sociedad Argentina de la Obesidad, entre otras.

Ambos cirujanos crearon el Programa Cirubar by Caiña & Aguilar ante la necesidad de ofrecer un tratamiento multidisciplinario para el manejo integral de la obesidad y en el que ya suman más de 600 procedimientos por año con excelentes resultados. “El objetivo del programa es que el paciente pierda peso, gane salud y logre mantener el descenso de peso a lo largo del tiempo. Realizamos diversos tratamientos para combatir la obesidad y las enfermedades metabólicas, desde Balón Gástrico Ingerible Allurion, la Manga Gástrica, la Cirugía Bariátrica y diferentes tipos de Bypass Gástrico y la Sueroterapia. El éxito está en realizar la cirugía correcta en el paciente indicado. Siempre la cirugía debe adaptarse al paciente y no a la inversa, para que de esta manera se logre el objetivo”, explica el Dr. Caiña.

Reconocido a nivel mundial, “actualmente llegan a Buenos Aires pacientes no solo del interior del país, sino de países como Estados Unidos, España, Chile, Bolivia, Perú, Colombia, Uruguay y Venezuela, entre otros, para atenderse con el Programa Cirubar, en el que también se realizan cirugías de revisión en pacientes que alguna vez fueron operados de cirugía bariátrica y obtuvieron con el paso del tiempo alguna reganancia de peso.

- ¿Quiénes son los mejores candidatos para el Programa Cirubar?

Todo paciente con un índice de masa corporal mayor a 30 y que haya fracasado con algún tratamiento anterior, es candidato al Programa Cirubar si su rango etario está entre los 14 y los 77 años. Los resultados son realmente sorprendentes.

- ¿Cuántos balones gástricos ingeribles se llevan colocados en la Argentina?

En Argentina se han colocado más de 1.000 balones gástricos ingeribles, un novedoso procedimiento con el cual, sin anestesia, sin cirugia ni endoscopia, se puede lograr perder hasta 20% del exceso de peso, lo que se puede traducir en muchos pacientes como hasta 20 kilos en promedio.

- ¿Por qué las cirugías como la manga o el bypass gástrico son llamadas cirugías metabólicas?

Se denominan metabólicas porque no solo sirven para tratar la obesidad, sino que ayudan a controlar la diabetes, la hipertensión y el síndrome metabólico, entre otras enfermedades.

Cirubar Sede San Isidro, Dardo Rocha 2454, Prov. de Buenos Aires

Cirubar Sede Nordelta, Avenida del Mirador 530, Prov. de Buenos Aires

Tel.: 11 39712461

WhatsApp (+549) 1126996478

www.cirubar.com

www.balongastricoingerible.com.ar

IG: @drjuan.aguilar / @dr.danielcaina