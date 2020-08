Vallimanca: la belleza de lo artesanal

Diseñar carteras fue, desde siempre, la pasión de Magda Mc Lean que, desde 2018 se dedica por completo a Vallimanca, donde ofrece artículos de cuero hechos ciento por ciento a mano. Cuero y pelo natural en diseños únicos de carteras, materas, billeteras y pulseras, entre otros muchos artículos.

Una de las características más interesantes de Vallimanca es que utiliza insumos de primera calidad para la fabricación de cada producto. “Compramos el cuero curtiembres que se proveen del cuero crudo en los frigoríficos. No utilizamos otra cosa que cueros finos de animales jóvenes destinados al consumo humano. De esta manera, no solo generamos empleo, sino que también le damos uso a los productos que no son aprovechados por la industria frigorífica”, aclara Magda.

- ¿En qué se inspira para hacer cada una de sus nuevas creaciones?

Mi inspiración siempre viene del campo y en el trabajo artesanal tradicional. Siempre siento que la naturaleza es una fuente inagotable para la imaginación.

- ¿Los modelos de empresas de moda internacionales son un buen disparador creativo?

Sí, sirven como disparador, pero yo siempre lo adapto a mi propio estilo y a la imagen de la tradición argentina.

- ¿Los materiales que utiliza los elige personalmente?

Si, los eligió yo. Para mí es muy importante estar en cada detalle de los artículos que vamos produciendo. Es fundamental la elección correcta de los materiales para lograr un producto de calidad.

- ¿Qué tiene en cuenta al elegir esos materiales?

Me gusta el cuero rústico natural. Con sus marcas e historias permite crear diseños con vida propia. Que de un mismo cuero salgan diferentes texturas, es una verdadera maravilla.

- ¿El diseño es a partir de un material o el proceso es el inverso?

No, primero pienso el diseño y a partir de ese diseño, me encargo de elegir el cuero y materiales que mejor sirvan a convertirse en esa pieza que cree.

Para contacto : Showroom en Pilar - Tel.: (011) 6504 8565 - Tienda Online: https://vallimancaleather.mitiendanube.com - FB: Vallimanca - IG: @vallimanca