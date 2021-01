Vicky Álvarez: lleva tus diseños al exterior

Vicky Álvarez se inició en el mundo profesional como Licenciada en RRPP. Recibida en UADE, se insertó enseguida en el mundo laboral trabajando en Publicidad y en distintos eventos, que la llevaron a los medios de comunicación para realizar producción y conducción de TV. Hoy, ella conversa con CARAS donde nos cuenta como ha sido su camino profesional y sobre cómo se ha reconvertido para brindar un servicio de primer nivel.

“Luego de ser madre, dedique tiempo a mi familia porque consideraba que era lo primordial. Mientras alternaba con mi vida profesional. Una vez que los chicos crecieron, completé mi formación con 3 años de estudios de Coaching Ontológico y una especialización en Neurociencia”, destaca Victoria.

¿Cómo siguió entonces esta nueva faceta?

Simultáneamente por contactos personales comencé a meterme al mundo de la moda y trabajé para llevar diseñadores a nuevos mercados como Qatar, Dubái, Uruguay, Miami, Perú y otros lugares donde organizaba las presentaciones y les buscaba puntos de venta.

Aquí usé mi faceta de RRPP, donde conseguí armar diversos desfiles y llevar a varios diseñadores a esos eventos, donde lograron mucha repercusión. Logramos trabajar con muy buenas perspectivas con ayuda de Cancillería para el 2020, pero la pandemia de golpe nos cortó todos los proyectos.

En lo personal, quedé aislada en marzo camino a Dubái a una reunión para coordinar unas presentaciones a mitad de año y tuvimos que ser repatriados. A partir de ahí todos esos proyectos entraron en un Stand by hasta hoy (como ha pasado en el mundo con la moda en general) y esperamos que se reactiven pronto.

Habías auspiciado desfiles en el país y en el exterior con éxito ¿qué nos podés contar de estas experiencias?

Si en los varios de lugares que mencione con una gran experiencia sobre todo en los países de origen musulmán donde hay que adaptarse a las costumbres y los códigos de esos lugres una gran experiencia sin duda, hasta para adaptar la moda a esos lugares donde, por ejemplo, los vestidos en muchos sitios deben tener mangas para no exhibirlos brazos o forros para evitar transparencias. Es fascinante ese mix de culturas y costumbres.

¿Como siguió tú relación con la moda en la pandemia?

Traté de ver como seguir vinculada a la moda desde lo personal, donde incentivé mi sitio web para mostrar mi trabajo, logrando gran repercusión y aumentado muchísimos seguidores. Además, pude sumar mi faceta coaching haciendo videos del uso de las herramientas que sirven, entre otras cosas, para entender la vida de cada uno en la pandemia y el futuro nuevo que nos espera.

¿Qué servicios ofreces y a qué público se apunta?

No ofrezco servicios, sino que me integre a una Escuela de Asesoría de Moda desde el abordaje de mi función de coach certificada. Sigo relacionada con los diseñadores (algunos que represento como las BUTTNER de Paraguay y el resto de los diseñadores que he llevado al exterior) para ir viendo cuando y como se podrá retomar lo que se había iniciado.

En la actualidad, también realizo sesiones de Coach para empresas o de manera individual.

Tenes una gran cantidad de seguidores, ¿qué crees que les gusta de tu espacio?

Que miro la moda desde el lugar de una mujer y madre. Busco mostrarme como una profesional común y real que adapta la moda de lo que se usa a lo que realmente nos hace sentir bien. Me gusta utilizar mi sitio para combinar mensajes muy simples de coaching que nos ayudan la vida diaria.

¿Cuál consideras que es tu diferencial en el mercado?

Mi diferencial está en combinar el aspecto de desarrollo en las marcas argentinas en el exterior, insertándolas en nuevos mercados y logrando la capacidad de realizar eventos que las proyecten. Queremos que puedan trabajar para diferentes diseñadores con un objetivo común: hacer crecer las marcas individuales y hacer crecer la presencia de la moda argentina en el exterior.

Hay una oportunidad clara sobre la que se está trabajando para realizar presentaciones durante el Mundial de Qatar en el 2022, donde se abre una ventana al mundo.

¿Qué deseo te queda por cumplir?

Estoy trabajado para llevar estas visiones que desarrollo en la web a la radio y a otros medios para aumentar la difusión. Esperemos ver como sigue este nuevo mundo post pandemia.

Agradecimientos: @javolifeok – Fotógrafo // @lasbuttner - Diseñadoras // @romamossdien – Modelo // @vicuirou – Modelo // @angelitalc - elite model // @boutiquecelebre // @bravashops.

Datos de contacto: Instagram: Vickyalvarez_ba (Vicky/life style) - Mail: Victoria@neosiglo.com.ar.