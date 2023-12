Victoria Saludable: La innovación en premezclas Keto

CREDITO CARAS

Mariela, ¿cómo surgió Victoria Saludable?

La marca surge de la necesidad de hacer algo con lo que me identifico y de aportar mi granito de arena a la sociedad. Empecé en pandemia experimentando en la cocina, aprovechado el tiempo en casa y también buscando una nueva salida laboral. La alimentación saludable es algo que siempre estuvo presente en mi familia, mis abuelos eran naturistas con la filosofía de que el alimento sea tu medicina, como decía Hipócrates.

Además, tengo dos hijos y me sentía mal de no poder darles alternativas a las golosinas de los kioscos. Y cuando a mi hija menor le diagnosticaron TEA una de las cosas que me sugirieron era bajar el consumo de harinas y azúcar. Me puse a investigar ingresé en varios cursos de pastelería saludable, keto y paleo donde predominan las harinas a base de frutos secos.

Encontré un mundo de posibilidades que no sabía que existía, y si bien este estilo de alimentación baja en carbohidratos lleva bastantes años en el mundo, acá en Argentina no había muchas opciones

¿Cuál es la propuesta que tienen?

Nosotros vinimos a dar una alternativa fácil y rica para los que quieran hacer una alimentación baja en carbohidratos o buscan alternativas al trigo y al azúcar.

Las premezclas en polvo que ofrecemos vienen listas para hacer panes, pizzas y budines sin harinas, sin azúcar y sin conservantes. Solo hay que agregar agua, huevo y aceite dependiendo de que premezclas elijas. Tenemos más de diez opciones listas para mezclar y poner al horno. Y una de ellas es para hacer pan al microondas.

La finalidad es que cualquiera, sin saber cocinar pueda hacerse su propio pan o budín para el mate y que sea saludable. Son muy sencillas de hacer y ricas. Logramos un producto noble que es práctico y rápido de realizar.

¿Qué premezclas tienen?

Tenemos + de diez variedades, la mayoría son keto y todas son aptas para diabéticos. Hay Budín de Limón, Budín de Chocolate, Budín de Vainilla, Pan de Semillas, Pan de Molde, Pan en Taza para microondas, Pan Fit, Prepizza, Cookies brownie veganas, Crema Pudding y un Rebozador de harina de coco y semillas saborizado que es una bomba de sabor.

Si comenzaras nuevamente, ¿qué harías diferente?

¡Empezar antes con el emprendimiento! Me tomé mucho tiempo para decidir hacer algo por cuenta propia. Tenía un buen trabajo con toda la estabilidad y beneficios que eso significa y me daba terror largarme a hacer algo propio. Incluso, el nombre “Victoria Saludable” lo puse porque es Mi Victoria personal sobre todos los miedos que me decían que era una locura lo que estaba haciendo. Lo lógico era quedarme en lo seguro de un empleo y no meterme en esta montaña rusa de vértigo, pero ganó mis ganas de compartir con el mundo esta opción distinta de alimentación y evolucionar creando mi propia empresa.

¿Cuál es la proyección a futuro de la marca?

Queremos abarcar otros mercados, tenemos en vista el año que viene lograr importar a Brasil y a México, donde ya estamos en contacto con personas interesadas en vender nuestras premezclas.

Datos de contacto:

Instagram: @victoria.saludablee

Celular: 223 6931315

Mail: [email protected]

Fotos: @crismaph