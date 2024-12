Violeta Curci: "Vivir vibrando con Reiki, una filosofía de vida para sanarte desde el amor"

CREDITO CARAS

¿Qué significa vivir conectado a Reiki y cómo puede transformar nuestra vida cotidiana?

Vivir conectado a Reiki es vivir conectado a uno mismo. Es sentirlo todo, aprender a usar ese sentir en beneficio de nuestra vida. El Reiki nos enseña a dialogar con el cuerpo, a escuchar sus mensajes. Todo lo que le sucede al cuerpo tiene una razón de ser. Al principio puede ser difícil creerlo, pero cada síntoma tiene un propósito, y en cada dolor o malestar hay una oportunidad de transformación y sanación. Reiki es la "fuerza del amor", y esa fuerza está directamente relacionada con la "fuerza de la vida". Vivir conectado con Reiki significa vivir en movimiento, en un flujo constante de energía vital.

¿Cómo podemos vivir resonando con la fuerza del amor que nos propone Reiki?

Para resonar con la Fuerza del Amor, hay que nutrir nuestros días con hábitos que nos conecten con esta energía. Esto incluye buscar lugares que nos llenen de placer, escuchar música que nos haga vibrar el alma, leer libros que nos recuerden quiénes somos. También es fundamental relacionarnos con personas que nos hagan brillar, poner límites sanos a lo que no nos da paz, y abrazarnos a nosotros mismos y a los que amamos. Es aprender a ver cada dificultad como una oportunidad para seguir adelante y encontrar en cada amanecer algo que el mundo quiere que veamos.

¿Qué nos enseña Reiki sobre la capacidad del cuerpo para equilibrarse y sanarse por sí mismo?

Es simple: solo necesitamos creer. Las fuentes de conexión están en la naturaleza: la luna, la tierra, el sol, y toda la energía de amor que está en lo que nos rodea. Todo eso es naturalmente sano. Lo que hacemos con Reiki es activar nuestros centros energéticos para recibir esa energía vital y sembrarla en nuestro interior. Al restablecer el orden y el equilibrio, comenzamos a armonizar el cuerpo físico y emocional. Este proceso no solo nos beneficia a nosotros mismos, sino que expande nuestra vibración energética, afectando positivamente a todas las personas y lugares con los que nos cruzamos. Es maravilloso cómo esta energía puede impactar el mundo que nos rodea.

¿Cómo influye la naturaleza en la sanación a través de Reiki?

La naturaleza es la fuente de toda energía vital. En ella encontramos las herramientas para sanar y equilibrarnos. El Reiki nos conecta con esta energía natural y, al hacerlo, restablece el equilibrio en nuestro interior. La luna, el sol, la tierra, todos los elementos naturales que nos rodean tienen la capacidad de ayudarnos a reconectar con nuestra esencia. Nos enseñan a sanar y vibrar en armonía con el universo. Cuando activamos nuestros centros energéticos, entramos en sintonía con todo lo que nos rodea, y eso se traduce en sanación, paz y bienestar.

Además, lo que le sucede al Universo, nos sucede a nosotros. Cada cambio de estación nos impacta tanto en nuestro interior como en nuestro cuerpo. Puede ser imperceptible hasta que decidimos observar lo sutil en los movimientos de la tierra, su rotación y su revolución alrededor del Sol. Si un pájaro abre sus alas y comienza a volar, genera un suave movimiento en alguna otra parte del mundo. Si un árbol es talado, el oxígeno disponible en la tierra cambia. Somos parte de ese todo. Reiki nos enseña que, de alguna manera, todos estamos interconectados. Lo que le sucede a un ser, le afecta a todos los demás.

¿Qué consejos les darías a quienes quieren comenzar a practicar Reiki o vivir con esta filosofía?

Lo primero que les diría es creer que es posible. Reiki no es solo una técnica, es una filosofía de vida. Todo lo que necesitas está dentro de ti. La clave es confiar en tu capacidad para sanar y crecer. Comienza poco a poco, con hábitos pequeños que te conecten con la energía vital: meditación, respiración, momentos de paz y reflexión. Con el tiempo, te sorprenderás de lo que puedes lograr. El proceso es hermoso, y lo único que necesitas es voluntad y paciencia.

Violeta, ¿qué es lo que más te motiva a compartir este camino con los demás?

Lo que más me motiva es ver cómo las personas comienzan a descubrir su propio poder. Reiki no solo es una herramienta de sanación, es una forma de conectar con lo más profundo de nuestro ser. Ver a otros vibrar con su propia energía, sanarse y transformarse, es una de las experiencias más enriquecedoras. Me apasiona acompañar a las personas en este viaje, ayudarlas a recordar que todo lo que necesitan está dentro de ellas. Mi propósito es guiarlas a encontrar su paz, armonía y felicidad.

¿Reiki puede ser una filosofía de vida?

¡Sí! Elegir Reiki como filosofía de vida te enseña a entender que todo tiene un sentido. A través de Reiki, comprendemos que todo pasa por algo, y que el poder de transformación está en cada uno de nosotros. Confiar en ti mismo es el primer paso para acceder a ese poder infinito de sanación y crecimiento. Reiki nos conecta con una energía de amor que nos sostiene, nos guía y nos permite vivir de forma más plena, en paz y felicidad. El Reiki nos recuerda que siempre hay algo por lo que ser agradecido, y que la vida es un viaje lleno de oportunidades para evolucionar y encontrar nuestra mejor versión.

¿Qué impacto tiene Reiki en el mundo que nos rodea?

Reiki tiene un impacto profundo en todo lo que nos rodea. Como mencioné antes, somos parte de todo lo que ocurre en el universo. Cuando trabajamos con Reiki, no solo nos beneficiamos nosotros, sino que expandimos esa vibración energética hacia todo lo que nos rodea. Cada acción, cada pensamiento, tiene un efecto en el mundo. Desde la energía que generamos al practicar Reiki, hasta la paz que irradiamos, todo contribuye a un mundo más armonioso.

Reflexión Final:

Violeta Curci nos invita a vivir con Reiki como una filosofía de vida, conectando con la fuerza de amor y sanación que reside en nosotros. Al integrar Reiki en lo cotidiano, podemos transformar nuestra realidad, equilibrar nuestro cuerpo y emociones, y expandir esa vibración positiva a todo lo que nos rodea. La clave es simple: creer que es posible y confiar en el proceso.

