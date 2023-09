West Indian Coffee, Sponsor de ‘’SENTÍ CAFÉ’’, primer encuentro de baristas del NEA, organizado por DSpecialidad

CREDITO CARAS

El mundo del café de especialidad viene avanzando a paso firme a lo largo y ancho de nuestro país. Es en Buenos Aires, donde se vuelve más visible este cambio de paradigma relacionado fundamentalmente a la conciencia en el consumo, y a la difusión de conocimiento para elevar al máximo la experiencia de disfrute del café, donde la oferta de cafeterías abunda y crece a diario.

Algo similar, aunque con dinámicas y velocidades diferentes, sucede también en casi todos los rincones de Argentina, donde las posibilidades no se igualan con las de la Capital Federal.

Ese es el caso de Leo (Leonardo) Vélez, responsable de ‘’DSpecialidad’’, un verdadero refugio de café, en Resistencia, Chaco.

Leo es un apasionado, una persona intrínsecamente comprometida con el café, quien desde hace años trabaja por la difusión de esta cultura, expandiendo los conocimientos en la región NEA, donde el café de especialidad recién comienza a sentirse, casi como un susurro, que sin lugar a dudas tiene el timbre de su voz.

Esfuerzo es tal vez la palabra que quizás describa tímida pero precisamente lo que allí sucede. Leo soñaba desde hace algunos años con la organización de un evento que reuniese a los principales referentes del escenario nacional del café, con un espacio de difusión y promoción de esta bella cultura, que llegó indudablemente a cambiar el juego para siempre. Algo que tienen y tenemos en común los soñadores, y parafraseando a John Lennon - ‘’You may say i’m a dreamer, but im not the only one’’- es que a costa de voluntad, amor y esfuerzo, se consiguen los objetivos, y para Leo también fue así.

Con la ayuda incondicional de todo su equipo, DSpecialidad encaró un evento que en dos palabras supo resumir el amor por lo que hacen, ‘’Sentí Café’’. Fue a partir de entonces que nos conocimos (Leo y West Indian), por intermedio de amigos en común, como lo son en este caso, el equipo de Fuego Tostadores, con quienes trabajamos de cerca desde hace ya tiempo.

Leo nos contactó, tuvo las primeras conversaciones con Elías Irurzun (Gerente Comercial y Barista de West), y sin ser necesarias muchas palabras, decidimos sumarnos a su propuesta.

En West disfrutamos muchísimo conocer personas que compartan el amor por lo que hacemos, siempre decimos que el valor humano es lo que hace que algo sea distinto, y fue el punto del cual partir para formar parte de esta hermosa ocasión.

Sin dudas y sin mucho tiempo de planificación, cargamos nuestras máquinas en la camioneta y salimos a la ruta con destino Resistencia.

El evento contaba con la presencia de los principales referentes del café de especialidad del país, Agustina Román, Fernando Lozano, Agustín Quiroga, entre otros. Todos reunidos con el fin de compartir algo que nos une, el café. Sentí Café fue también escenario de la competencia de baristas, que definiría el representante Chaqueño. Este certamen se desarrolló con equipamiento facilitado por West, elegimos la cafetera Iberital Tandem, por su tecnología, simpleza operativa y práctica, sumado a la sofisticación de nuestro molino Fiorenzato F64EVO PRO, para brindarles el mejor respaldo a todos los participantes.

Queremos hacer una mención especial a Camila Panto, la ganadora de la competencia de baristas, quien viajará a Tucumán representando a la provincia de Chaco, en un evento nacional.



También contamos con un stand, donde pudimos darnos a conocer con la gran cantidad de público asistente, quienes participaron activamente con preguntas e inquietudes, pero sobre todo con muchísimo interés, compartimos mucho café y muchas palabras, en un contexto donde premiaron la buena energía y el entusiasmo.

Este año fue de crecimiento exponencial, pudimos ser parte de muchísimos eventos y convocatorias, conocer proyectos hermosos y las personas detrás de cada uno de ellos.

Seguimos trabajando para llevar el mejor equipamiento y la mejor atención a todos los rincones de nuestro hermoso país.



Cynthia Muiños, CEO

Elías Irurzun, Gerente Comercial.



WEST INDIAN COFFEE supplies

Passionate Coffee Lovers