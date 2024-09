Yanina Chiarenza: Descubrí cómo la Gestión Emocional puede transformar tu vida

CREDITO CARAS

En una conversación con Yanina Chiarenza, exploramos cómo la gestión emocional se ha convertido en un pilar esencial para el desarrollo personal y el bienestar. Con una formación extensa en coaching, bienestar, creencias y energía, Yanina comparte su visión sobre cómo iniciar un cambio significativo en la vida.

"En mi camino de formación, adquirí herramientas valiosas en coaching, bienestar y energía. Me pregunté durante mucho tiempo cómo podría ayudar mejor a las personas en su desarrollo personal", explica. "Llegué a la conclusión de que el primer paso para generar bienestar es la gestión emocional. Las emociones, al ser biológicas y portadoras de información crucial, son el punto de partida para nuestro crecimiento."

Chiarenza reflexiona sobre su infancia y el impacto de los modelos de amor de sus padres. "Crecí con padres que me amaban, pero no sabían cómo hacerlo bien. Los padres son nuestro primer modelo de amor, y a menudo repetimos sus patrones, incluso si no nos hacen felices", comenta. "La alternativa es cuestionar esos modelos y aprender a gestionar nuestras emociones."

La capacidad de hacerse preguntas es fundamental en el proceso de cambio. "La pregunta no es solo un motor de búsqueda, sino EL motor de búsqueda. Nos incomoda, nos sacude de nuestra zona de confort y nos impulsa a aspirar a algo diferente. Las emociones generan pensamientos, y juntos forman creencias que pueden ser limitantes", señala. "Desarmar la relación entre emoción y pensamiento es crucial para superar creencias limitantes."

Yanina ilustra este proceso con un ejemplo personal: "Mi padre tenía terror a los perros grandes. De niña, repetí su conducta por miedo, interpretando esa forma de actuar como una manera de estar a salvo. Tuve que hacerme preguntas para llegar a la conducta de origen y cambiarla. Pensar y objetivar la emoción es esencial para transformarla."

Para ayudar a las personas en este proceso, ha creado un curso online sobre auto gestión emocional. "El curso es completo, con material descargable, videos y ejercicios prácticos. Enseña cómo gestionar emociones como la ira, la tristeza y el miedo", explica. "Los alumnos obtendrán herramientas que, sin duda, cambiarán sus vidas, tal como cambió la mía."

Para más información:

Instagram & Youtube: @yaninachiarenza

www.yaninachiarenza.com