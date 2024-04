En +Caras, por Caras Tv, Chloé Bello estuvo junto a Héctor Maugeri repasando toda su vida y contó qué fue de su vida luego de dejar de trabajar como modelo.

La mujer de 36 años afirmó que se jubiló a los 29, después de haber estado en el ambiente desde sus jóvenes 17 años. "Me jubilé a los 29 años y me fui a viajar por el mundo", manifestó.

El conductor del ciclo de entrevistas destacó que pese a retirarse a una corta edad nunca se estancó. "He tratado de continuar siempre", soltó Bello.

"No estaba disfrutando tanto el trabajo, quise tomarme un tiempo para mi. Viajé que era lo que más me gustaba, utilicé los fondos que tenía del trabajo, conocí otros continentes. Quería una vida más tranquila", explicó la ex modelo en cuanto a la decisión de dejar atrás su carrera.

Chloé Bello y Héctor Maugeri.

Chloé Bello y el estrés relacionado a su labor

La ex modelo y pareja de Gustavo Cerati se encontró inmersa en el mundo del modelaje desde los 17 años hasta los 29 años, edad en la cual decidió no continuar.

Chloé Bello.

Tras no continuar, Chloé Bello utilizó el dinero recaudado que poseía y comenzó a pasear por el mundo, además de tener una vida mucho más tranquila.

"Había mucho estrés con el tema del trabajo y, entonces, dije 'ya está'. No digo que me podía retirar para toda la vida, pero necesitaba ese descanso", concluyó la nueva invitada de +Caras, por Caras Tv.

Música original Lucas Tencer

Producción Gerenal: Liliana Castaño y Héctor Maugeri.

Producción periodística : Rebeca Peiro y Fabián Cataldo.

Escenografía y deco: Martín Roig

Diseños escenográficos: Marcelo Péndola

Muebles: Landmark

BL