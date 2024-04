Ana García Moritán y Sarah Burlando fueron las protagonistas de una tapa de ensueño en revista CARAS y sus mamás, Pampita y Barby Franco acompañaron el proceso de esta jornada inolvidable.

Las niñas son amigas desde antes de nacer y la cercanía de sus hogares permitieron que este vínculo crezca día a día.

" A falta de hermanitos de su edad, mi hija tiene a su vecina Sarah (viven a tres casas de distancia). Desde que nació le gusta venir a visitarla, y cuando ellos están de viaje, por ejemplo, nos pide si podemos llamarla a Sarah por Facetime. Aunque parezca de no creer, una vez que la vio por la pantalla se tranquilizó", contó Pampita en exclusivo para CARAS.

Ana García Moritán y Sarah Burlando

La locación elegida fue el hogar que comparten Barby con Fernando Burlando en Barrio Parque, cerca de la residencia de Pampita.

Ana García Moritán y Sarah Burlando

Allí las niñas lucieron tiernos outfits matchy matchy que demostraron la complicidad de las amiguitas que jugaron hasta último minuto.

Pampita y Barby Franco revelaron la lucha por cumplir su sueño de ser mamás

En una charla íntima, tanto Pampita como Barby Franco revelaron cómo fue llegar a cumplir su sueño más preciado: ser mamás. La amistad las unió cuando esperaban la llegada de Ana García Moritán y Sarah Burlando.

Ana García Moritán y Sarah Burlando

"Tuvimos ese secreto entre las dos de que ninguna salía a hablar de la situación de cada una, pero el tema de la maternidad nos unió aún más. Se lo pedimos a la Virgen y nos fuimos las dos juntas caminando a Luján para quedar embara zadas”, revela Barby sobre una época en la que todo era incertidumbre.

Pasó el tiempo y las buenas noticias comenzaron a llegar, primero con el embarazo de ‘Pampita’ y, tiempo después, con el sorpresivo anuncio de Franco tras dos tratamientos fallidos que la dejaron a borde de la resignación.

Ana García Moritán y Sarah Burlando

“En un momento dije ‘ya está, este señor no es para mi, me separo y chau’. Un rollo típico de toda mujer, y de un día para el otro me confirman que estaba embarazada”, recuerda. “Llegaron cuando tenia que ser, en el momento correcto”, acota Pampita refiriéndose a los buscados nacimientos de Ana García Moritán (22/7/21) y Sarah Burlando (15/12/22).

Por: Carlos Cervetto

Producción: Sol Miranda

Fotos: Federico De Bartolo

Agradecimientos:

Ambientacion & arte

@thefunfactory_; globos @medicenbombu;

pasteleria @lavieensucreok; @fontela_formiture by Pampita; @littleakia- baraoficial; @onthemove._; @petitnude; @estiloreina, @littlecocoa.oficial.