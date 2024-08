En la edición de este viernes de +Caras, Héctor Maugeri tuvo el honor de recibir a una invitada especial, la renombrada artista argentina Renata Schussheim. A lo largo de una cálida e imperdible entrevista, Renata compartió detalles sobre sus inicios en el mundo del arte, ofreciendo un recorrido por su extensa y fructífera carrera.

La frase “si defino, limito”, aunque común, cobra especial sentido al hablar de Renata Schussheim, una artista multifacética que, durante más de 50 años, se ha destacado como escenógrafa, ilustradora, vestuarista teatral y artista plástica. Al recordar sus comienzos, Renata reveló: “Desde los 9 años sabía que quería pintar. Le pedí a mi mamá que me dejara estudiar dibujo, primero con Ana Tarsia. Siempre digo que es un privilegio saber lo que querés hacer, tener una vocación, seguirla, que te dé placer y, además, vivir de eso”.

Renata Schussheim en el living de +CARAS

Renata, quien actualmente presenta su obra Al rojo vivo, que recorre sus cinco décadas de trayectoria, añadió: “Tenía el deseo y el placer de dibujar, quería aprender”. A los 13 años, continuó su formación con el pintor y dibujante Carlos Alonso, a quien recuerda con especial admiración: “Me marcó mucho, lo admiraba de una manera salvaje”.

Renata Schussheim y su obra "Al rojo vivo"

Rememorando sus enseñanzas, Renata contó: “Carlos me hizo hacer mi primer autorretrato y me acompañó en mi primera muestra, cuando tenía 15 años. Siempre me siguió corrigiendo, me decía: ‘mmm, acá se nota que no tenías muchas ganas de dibujar una oreja’, se daba cuenta de todo. Es un artista impresionante”.

Renata Schussheim y su obra en honor a su colega Charly García

Cuando Maugeri le preguntó cómo definiría su voz artística, Renata reflexionó: “Cuando uno empieza, siempre imita a la gente que respeta y admira, hasta que encuentra una voz propia”. Y agregó: “No puedo definirme ni ponerme una etiqueta y decir 'soy esto'. Soy multifacética y todo se entrelaza. Además, siempre hago 20 cosas al mismo tiempo, así que todo se balancea”.

