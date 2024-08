En la edición de este viernes de +CARAS, Héctor Maugeri tuvo el honor de recibir a la renombrada artista argentina Renata Schussheim. Durante una cálida e imperdible entrevista, Renata compartió detalles sobre su relación con Charly García, el icónico músico argentino, y cómo se está preparando para diseñar la portada de su próximo álbum.

Desde muy joven, Renata supo que su vocación era el arte. Comenzó su formación con Ana Tarsia y luego continuó con el pintor y dibujante Carlos Alonso. A los 15 años, realizó su primera muestra, y desde entonces no ha dejado de trabajar y evolucionar en su carrera. Actualmente, está presentando su obra Al rojo vivo, que recorre sus cinco décadas de trayectoria.

Arte y rock nacional

A lo largo de su prolífica carrera, Renata ha colaborado con legendarios artistas del rock nacional, como Luis Alberto Sinetta, Charly García y Federico Moura. Su versatilidad como artista plástica, escultora, vestuarista e ilustradora de libros se ha manifestado en numerosos proyectos. Con el autor de "Los dinosaurios" mantiene una relación de amistad y laboral que dura hasta hoy. Su trabajo se puede ver plasmado en las tapas de los discos “Música del Alma” y “Bicicleta”.

Renata Schussheim y su obra en honor a su colega Charly García

Desde entonces, Renata se encargó del diseño de escenarios para los recitales de presentación en el Teatro Ópera (6 y 7 de junio de 1980), donde utilizó ruedas de bicicleta, conejos y flores, siendo estos recitales pioneros en el rock argentino por su detallada puesta en escena. Este trabajo fue integral, abarcando el diseño del escenario, la ropa, las luces y los afiches.

Renata Schussheim y Charly García, una amistad artística

Esta colaboración con García se extendió al legendario concierto de rock nacional en el estadio de Ferro el 26 de diciembre de 1982. Renata diseñó una ciudad que fue destruida al final del show por una lluvia de proyectiles de utilería, simulando un bombardeo mientras sonaba No bombardeen Buenos Aires. “Fue una locura. Mi amigo Juan Lepes, el dueño de Palladium, hizo la estructura de esa ciudad. Nunca lo pudimos probar antes, así que no sabíamos si se iba a incendiar todo o qué. Por suerte salió bien”, recordó Renata en el living de +CARAS

Renata Schussheim y su obra "Al rojo vivo"

Cuando Maugeri le consultó por su relación artística con Charly, Renata comentó: “Charly me eligió para la puesta en escena de Bicicleta, antes de Ferro. Fue mi primer trabajo de dirección integral, con toda esa responsabilidad. Él siempre quería más, fue el disparador para producir algo más. Tenemos una hermandad artística. Es una felicidad trabajar con él”.

Renata también reveló cómo fue el detrás de escena de la grabación del videoclip No me dejan salir, en 2011: “No había nada, no existía la palabra videoclip. Después hice dos videoclips con Luis Alberto Spinetta y con Los Abuelos de la Nada”.

Actualmente, Renata está trabajando en el diseño de tapa del nuevo material de Charly García, La lógica del escorpión, en colaboración con Martín Gorricho. “La música de Charly me encantó siempre, es un músico espectacular con una música de imágenes. Aparte el rock tiene una adrenalina increíble, es un shock de energía increíble”, expresó.

MDP