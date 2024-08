Horacio Lavandera rompe el silencio sobre el duro momento que atravesó con el cáncer de su padre

En la noche del jueves, el living de +CARAS brilló con la presencia de Horacio Lavandera, el excepcional pianista argentino. Durante una cálida e imperdible entrevista con Héctor Maugeri, el músico recorrió su vida profesional y personal, compartiendo detalles del difícil momento que atravesó mientras acompañaba a su padre en su lucha contra el cáncer.

Horacio Lavandera, nacido en Buenos Aires en 1984, es uno de los pianistas clásicos más aclamados de las últimas dos décadas. Reconocido por su virtuosismo y exquisitas interpretaciones, comenzó su carrera profesional a los 16 años cuando ganó el III Concurso Internacional de Piano Umberto Micheli en Milán, Italia. Desde entonces, recibió el apodo de "el Messi del piano" y se ha consagrado como uno de los pianistas argentinos más reconocidos a nivel internacional, actuando como solista en prestigiosas orquestas y ofreciendo recitales en América, Europa y Asia. El próximo 16 de noviembre, Lavandera presentará un concierto en el Teatro Coliseo con obras de Mozart, Beethoven y Mendelssohn.

Horacio Lavandera recordó a su padre

El célebre músico proviene de una familia profundamente vinculada a la música clásica y la escena musical bonaerense. Su padre, José María Lavandera, fue un reconocido percusionista y miembro de la Orquesta de Tango de Buenos Aires. Durante la entrevista, Horacio recordó a su padre que, luego de luchar durante tres años contra el cáncer, falleció en el año 2020.

Horacio Lavandera en +CARAS

Compartiendo la huella que dejó en su vida, el pianista expresó emocionado: “La muerte de mi padre marcó un antes y un después en mi vida. Crecí muy cerca de él; era un músico excelente y muy exigente. Me comunicó toda su pasión, y yo estuve siempre dispuesto a recibir todo el amor que él sentía por la música. Lo siento muy presente”.

Maugeri le expresó a Lavandera: “Siento que en la música, cuando tocas, debes tener una conexión muy especial con tu papá y tu abuelo, los dos fallecieron en un corto período de tiempo”. A lo que Lavandera respondió: “Por supuesto. Todo el 2020 fue un cambio para mí. Los disfruté mucho, esa posibilidad es algo muy importante. De los dos, parte del legado que dejaron principalmente fue: una gran pasión por la vida y el trabajo duro, intenso y concentrado. Están presentes todos los días en mis enseñanzas y valores”.

Recordando una emotiva experiencia vivida en Berlín, Lavandera compartió su vínculo con la música: “Estoy convencido de que hay muchas cosas que no se pueden expresar con palabras, y para eso está la música. Me dedico a ella porque es una forma de comunicarme que no puedo lograr con palabras”.

Asimismo, rememorando sus inicios y el largo legado musical de su familia, Lavandera concluyó: “Desde que tengo uso de razón, supe que la música es el idioma con el que quiero expresarme”.

MDP