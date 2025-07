Andrea Bonelli reveló el secreto de su relación con Nacho Gadano: “Nunca pensamos que íbamos a durar tanto”

Andrea Bonelli, una de las actrices más reconocidas de la televisión argentina, abrió su corazón en una entrevista íntima con Héctor Maugeri en +Caras (Caras TV) y reveló los secretos detrás de su duradera historia de amor con el también actor Nacho Gadano. A lo largo de la charla, la protagonista de grandes éxitos de la pantalla chica repasó los inicios de su romance y cómo, sin buscarlo ni planearlo, ya llevan 27 años juntos.

Los secretos detrás de la relación de Andrea Bonelli y Nacho Gadano

La historia comenzó algunos años después de su separación definitiva de Gerardo Romano —padre de su único hijo, Lucio— cuando, por azar, conoció a Gadano en una clase de yoga. A partir de ese encuentro, que ocurrió hace casi tres décadas, nunca más se separaron. “La vida nos cruzó. En ese momento claramente nos elegimos, nos enamoramos, pero ninguno de los dos pensó que íbamos a estar 27 años juntos. Ni el día de hoy lo pensamos, no entendemos mucho. Cuando cumplimos las bodas de plata dijimos: ‘¿Hace 25 años que estamos juntos?’. No te das cuenta”, contó Bonelli, aún con sorpresa.

Andrea Bonelli y Nacho Gadano.

Lejos de idealizar la convivencia, Andrea Bonelli se sinceró sobre los contrastes que existen entre ambos, pero que, en lugar de separar, fortalecen el vínculo. “Somos muy diferentes, es parte de la gracia de esto. Él no se hace problema por nada, es de muy fácil convivencia. Y yo no. No soy ordenada conmigo, pero me gusta el orden. Soy más estricta. Mi desorden es mi orden, de alguna manera”, explicó con humor.

En sintonía, agregó que el humor y la complicadad es clave en la pareja. “La pasamos muy bien con Nacho, nos entendemos muy bien y nos reímos mucho”, dijo con una sonrisa.

Andrea Bonelli en +Caras.

Además, Maugeri le consultó qué lugar ocupan el deseo y la pasión en la pareja después de compartir 27 años juntos y Bonelli destacó la importancia de la independencia y el espacio personal. “Nosotros con Nacho tenemos una vida bastante independiente en el sentido de que estamos muchas veces separados, tiempos por viajes. Tiempos que pueden ser a veces un mes, dos meses. Yo he viajado por trabajo, él ha viajado por trabajo. Él es de la Patagonia, muchas veces viaja, se va al sur y también tenemos muchos tiempos de soledad, de extrañarnos y también de poder conectarnos con cada uno”, explicó.

De esta forma, durante la entrevista con Héctor Maugeri en +Caras, Andrea Bonelli reveló los secretos detrás de su duradera historia de amor con Nacho Gadano. Lejos de fórmulas mágicas, para ellos, reside en la complicidad genuina y el respeto por la independencia individual, demostrando que es posible construir una relación sólida y apasionada sin perder la esencia de cada uno, incluso después de casi tres décadas.