Andrea Bonelli, sincera: “La fama me dolió y muchas veces me costó la exposición”

Andrea Bonelli es una de las actrices más icónicas de la televisión argentina, y también una de las que más se ha preocupado por mantener un perfil bajo. En una entrevista íntima con Héctor Maugeri en +Caras (Caras TV), la talentosa artista de 58 años se sinceró sobre su relación con la fama y el costo emocional de la exposición mediática.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, la carrera de Andrea Bonelli estuvo marcada por grandes éxitos televisivos. Participó en ficciones de alto rating como “Los Roldán” —una de las series más vistas en la historia de la televisión argentina—, “Los exitosos Pells” y “Gerente de familia”. A pesar de la gran exposición y del alcance de sus personajes, la actriz nunca estuvo involucrada en grandes escándalos y siempre procuró mantener un marcado perfil bajo.

Andrea Bonelli en +Caras.

En esa línea, Maugeri le consultó sobre su relación con la fama, la popularidad y el reconocimiento. Bonelli fue categórica: “Con el reconocimiento, bien, porque me parece que es algo que nos ayuda y nos estimula a las actrices y a los actores a seguir adelante, a arriesgarnos. Con la fama no me ha sido fácil muchas veces”. Y ante la repregunta "¿Te dolió la fama?", la actriz afirmó con total sinceridad: “Sí, en algunos momentos sí. Me costó la exposición. Esa exposición. Porque yo no tengo problema de exponerme cuando trabajo, pero la exposición muchas veces de mi vida, sí. Por eso soy muy guardada también”.

Además, cuando el conductor le consultó si esa exposición afectó positiva o negativamente su vida, comentó: “Yo siempre me manejé de acuerdo a lo que yo sentía y por ahí no tanto pensando en lo que me convenía para mí carrera. Cuando viví hechos que a mí me hicieron mal o donde no la pasé bien, me di cuenta que ese no era un precio que a mí me hubiera gustado pagar o me gustaría pagar. Entonces, si la consecuencia de eso es menos popularidad, aunque la he tenido muchísima en determinados momentos, yo sigo mi camino y no me impide seguir mi camino”.

Andrea Bonelli: "Siempre me manejé de acuerdo a lo que yo sentía y no pensando en lo que le convenía a mí carrera".

Ante la pregunta de Maugeri sobre cómo atravesó la inestabilidad típica del medio artístico, Bonelli reveló que sus proyectos personales y el teatro independiente fueron su sostén más importantes. “¿Sabés qué me salvó a mí en eso? Mis proyectos personales. Yo siempre, siempre, aún estando en programas de mucho éxito, siempre tuve y me apoyé en mis proyectos personales, que pueden ser cosas muy chicas, pueden ser cosas independientes. He hecho muchísimo teatro, pero poco comercial. El proyecto personal yo siento que siempre fue como también mi refugio. Porque fue ponerme energía en eso, en investigar, en ver qué quiero hacer, en cómo llevarlo adelante”, compartió.

Con una mirada lúcida y honesta, Andrea Bonelli se sinceró en +Caras (Caras TV) sobre su relación con la fama y el costo emocional de la exposición mediática. Además, dejó en claro que detrás de su exitosa carrera no hay una búsqueda de popularidad, sino historia de elecciones que siempre priorizaron siempre su bienestar.