Julieta Ortega rompió el silencio sobre su polémica tapa en Revista Caras

El pasado jueves, en una reveladora entrevista para el programa +CARAS, el vicedirector de la Revista Caras, Héctor Maugeri, recibió a la actriz Julieta Ortega. En una charla divertida y honesta, repasaron algunas de las tapas más controvertidas de la publicación, donde Julieta fue protagonista.

El primer escándalo mediático de Julieta Ortega

Como heredera de una de las familias más emblemáticas de Argentina, Julieta Ortega estuvo bajo el foco mediático desde su nacimiento. Sin embargo, a pesar del peso de su apellido, construyó su propia trayectoria en el mundo del espectáculo, consolidándose como actriz, conductora y empresaria. Actualmente, es parte del elenco de la obra de teatro Sex, dirigida por José María Muscari, participa en el spin-off de El Marginal, Barro, y conduce el popular podcast Las pibas dicen.

Julieta Ortega en +CARAS

En los años '90, Julieta protagonizó varias tapas para la Revista Caras que causaron un importante revuelo en los medios. Una de ellas, en 1995, fue titulada: "Me desnudé para tener un recuerdo con mi novio", lo que desató su primer escándalo mediático. Entre risas, la actriz recordó el episodio diciendo: “El problema que me trajo esa tapa, Héctor Maugeri”, refiriéndose a la controversia que surgió a raíz de esas fotos.

Julieta Ortega en Revista Caras

En aquel momento, la hija de Palito Ortega mantenía una relación con Daniel Rossi, un modelo reconocido por haber aparecido en el videoclip de “Rain” de Madonna y por ser uno de los galanes más codiciados del país. Este romance, junto con la producción fotográfica y el título de la revista, contribuyeron a que la atención mediática se disparara, creando lo que Julieta definió como “su primer escándalo”.

Otra tapa polémica de Julieta Ortega

Otra portada muy comentada fue la que llevaba el título: “No necesito el poder político de mi papá”. En ese momento, Palito Ortega, además de ser un cantante consagrado, ocupaba el cargo de gobernador de la provincia de Tucumán. Sobre esa experiencia, Julieta bromeó: “¡Otro disgusto! Me trajiste otro disgusto, Maugeri”.

Julieta Ortega en Revista Caras

Cuando el conductor de +CARAS le pidió más detalles, la actriz relató que había hecho una producción fotográfica con Claudio Divella, un reconocido fotógrafo. Sin embargo, pocos días antes de que la revista saliera a la luz, le pidieron hacer una toma "más sexy". Entre risas, Maugeri comentó: “Lo único que quería era que estuviera vestida de colorado con una enagua que se cayera sutilmente”. Acto seguido, Julieta agregó: “Y lo logró. Mirá la santa que se vino después”.

Al ser consultada sobre el impacto de la portada, Ortega explicó: “Yo iba sola, no me hacía cargo de que mi papá estaba en política y era gobernador. El título surgió porque alguien me preguntó por mi carrera”. Aunque la situación fue sorprendente en su momento, Julieta Ortega ahora lo recuerda con humor, admitiendo que el contexto político de su padre complicó un poco las cosas.

