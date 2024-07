Julieta Ortega no se guardó nada en su reciente aparición en el programa de Jey Mammón por Net TV. Durante la entrevista, la actriz tocó varios temas sensibles, incluyendo su relación pasada con el músico Iván Noble y la verdad sobre la casa que le dejó.

La actriz, que estuvo en pareja con el cantante durante siete años y es madre de su hijo Benito, dijo: "Hicimos un arreglo, pero se la dejé porque era su sueño". Esta declaración dejó en claro que, a pesar de la separación, Julieta optó por priorizar el bienestar y los deseos de Noble.

“Me llevé un sillón, pero dejé todo porque iba a ser la casa de mi hijo los fines de semana”, añadió. Julieta también recordó con cariño su infancia, mencionando: “Ser una Ortega con tanto hermano era una fiesta total. Me invitaban a la casa de mis amigas y no quería ir, prefería quedarme en la mía porque la fiesta estaba adentro”.

Las confesiones de Julieta Ortega

Además de hablar sobre su vida personal, Julieta compartió anécdotas de su tiempo en Los Ángeles, donde conoció al famoso cantante Luis Miguel a través de su amiga Érica. "Yo lo conocí cuando fui compañera de cuarto de Erica, una de sus novias. Yo no me lo bancaba porque ella sufría. Él la escondía", explicó.

La conversación también giró hacia Shakira, a quien Julieta solía admirar. Sin embargo, su percepción cambió tras la actuación de la cantante en la final de la Copa América en Miami. "Me gustaba Shakira cuando cantaba en español. Tiene dos o tres discos grandiosos, pero para mí después se americanizó. No podía creer lo que estaba viendo el domingo. Qué mal todo. Uno estaba viendo algo que es tan nuestro, el fútbol y ese show no tuvo nada que ver. Parecía un show malo de Las Vegas. Y en inglés, ¿cómo vas a cantar en la final de Argentina y Colombia una canción en inglés?", expresó indignada.

