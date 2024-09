Este jueves, Héctor Maugeri entrevistó a la actriz Julieta Ortega en una nueva entrega de +CARAS, el ciclo de entrevistas emitido en CARAS TV y NET TV. Durante la charla, la actriz recorrió su vida personal y profesional, deteniéndose en el inicio de su carrera, donde relató cómo vivió su primer escándalo mediático.

Julieta Ortega en el living de +CARAS

Hija de dos figuras públicas de renombre, Ramón “Palito” Ortega y Evangelina Salazar, Julieta Ortega, a sus 52 años, vive un presente pleno y consciente del paso del tiempo. Goza de una juventud renovada no por la edad, sino porque disfruta de la vida siendo una mujer libre y auténtica. Describiendo su presente, la actriz confesó: "Me siento más alegre y más joven, hasta más liviana, que cuando tenía 30 años".

El primer escándalo mediático de Julieta Ortega

Como heredera de la icónica familia Ortega, Julieta estuvo bajo los reflectores desde su nacimiento. No obstante, pese al peso del legado de sus padres, logró forjar su propio camino en el mundo artístico, encontrando su voz propia. Actualmente, forma parte del elenco de la obra de teatro Sex dirigida por José María Muscari, participa en el spin-off de El Marginal, Barro. Y también es una de las conductoras el popular podcast "Las pibas dicen". Sin embargo, en 1994, vivió lo que considera su primer escándalo mediático.

“Vuelvo a vivir a Buenos Aires y empiezo a trabajar con continuidad. En ese momento, tenía un novio que era modelo, y un día, de casualidad, fui a buscarlo al estudio de fotografía de Gabriel Rocca. Y él me propuso que me sumara a la sesión. Era como un dios, estábamos sin ropa y todos pintados para una revista que ya no existe”, relató.

La foto de la polémica

“La revista Caras levantó esa foto y la vio todo el mundo. Ese fue mi primer escándalo mediático. Hoy esa foto no sería nada. En ese momento no se hablaba de otra cosa. Tenía guardia en la puerta de mi casa, fue una locura. Me quería morir”, confesó. Según la hija de Palito Ortega, la situación no fue algo planeado y tampoco una producción, simplemente ocurrió y desató un revuelo en los medios.

Julieta Ortega y el bullying

Durante la entrevista, la actriz también habló sobre los episodios de bullying que enfrentó en ese momento de su carrera. “En esa época se hablaba mucho sobre el cuerpo de las mujeres. Hoy eso está mal visto, pero me hacían muchos comentarios sobre mi cuerpo, que era muy exuberante. Lo sufrí mucho, la pasé mal, lloraba”, contó la actriz.

Por último, Julieta Ortega recordó cómo los comentarios suscitados la afectaron emocionalmente y reflexionó: “No lo hablaba, me daba vergüenza compartirlo. Cada vez que pasaba por un kiosco y veía la revista, bajaba la cabeza. A los 19 años no querés que hablen de tu cuerpo, en realidad no querés que hablen de tu cuerpo nunca”.