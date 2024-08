Marilina Ross rompe el silencio sobre relación con Emilio Alfaro y la maternidad que no fue

En una nueva emisión de +CARAS, Héctor Maugeri tuvo el privilegio de entrevistar a la cantautora y actriz argentina Marilina Ross. Durante el emotivo encuentro, la artista no solo recorrió su vida y obra, sino que también abrió su corazón al recordar su historia de amor con Emilio Alfaro y la maternidad que no pudo ser.

Con sus 81 años, Marilina Ross ha dejado una huella imborrable en la cultura argentina. Sus destacadas actuaciones en teatro, televisión y cine, junto con su profunda interpretación, le han valido numerosos premios tanto a nivel nacional como internacional. Durante la última dictadura en Argentina, Marilina fue prohibida y forzada al exilio en España, una experiencia dolorosa que, sin embargo, le dejó grandes aprendizajes. Fue a través de la música, y especialmente con su álbum Soles (1982), que logró reconectarse con el público argentino, superando el dolor del exilio.

Su relación con Emilio Alfaro y la maternidad que no fue

En la entrevista, Maugeri no solo recordó algunos de los momentos más importantes de la carrera de Marilina como actriz, sino que también exploró su vida personal. Una de las relaciones más significativas en la vida de la artista, antes de su matrimonio actual con Patricia Rincci, fue con el actor y director argentino Emilio Alfaro. Juntos estuvieron durante diez años, desde 1964 hasta 1974. “Él fue testigo de que estaba todo el día con la guitarra”, expresó Marilina, recordando cómo Emilio hablaba de su decisión de abandonar las artes escénicas para dedicarse a la música.

Mirilina Ross y Emilio Alfaro

“Crecí mucho a su lado. Él me abrió los ojos y las puertas de la cinematografía. No estaba muy al tanto del cine francés, del director Ingmar Bergman; él me abrió esas puertas de conocimiento y admiración. Estoy muy feliz de haber compartido esos diez años con él”, comentó Marilina, con evidente gratitud.

Marilina Ross en +CARAS

Sin embargo, uno de los momentos más conmovedores de la entrevista fue cuando la artista habló sobre su deseo de ser madre. “Hicimos todo lo posible para tener un hijo, pero no vino”, confesó con sinceridad. Ante este recuerdo, Maugeri intervino con una reflexión: “Pero tuviste otros”, haciendo referencia a sus canciones. Marilina, entonces, entonó una estrofa de “Mis hijos naturales”, que resume su sentir: “Los hijos que de mi cuerpo faltaron, me han ido apareciendo por ahí. No siguen mi ADN, ni heredaron mi nariz, pero sé que tendrán algo de mí”.

MDP