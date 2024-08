En una nueva emisión de +CARAS, Héctor Maugeri tuvo el privilegio de entrevistar a la cantautora y actriz argentina Marilina Ross. Durante el emotivo encuentro, la artista no solo recorrió su trayectoria como actriz y cantante, sino que también abrió su corazón como nunca antes y habló sobre su historia de amor con Patricia de Rincci, su actual esposa.

Con sus 81 años, Marilina Ross ha dejado una huella imborrable en la cultura argentina. Sus destacadas actuaciones en teatro, televisión y cine, junto con su profunda interpretación, le han valido numerosos premios tanto a nivel nacional como internacional. Durante la última dictadura en Argentina, Marilina fue prohibida y forzada al exilio en España, una experiencia dolorosa que, sin embargo, le dejó grandes aprendizajes. Fue a través de la música, y especialmente con su álbum Soles (1982), que logró reconectarse con el público argentino, superando el dolor del exilio.

El casamiento de Marilina Ross y Patricia de Rincci

Para Marilina Ross, "el amor no tiene género". A lo largo de su vida, disfrutó de muchos amores, con idas y vueltas, pero siempre con felicidad y buenos recuerdos. Sin embargo, después de tantas experiencias, encontró el gran amor de su vida en Patricia de Rincci. Tras ocho años juntas, se casaron el 22 de julio de 2013, cumpliendo el sueño de formalizar su relación y construir una familia con su perrita ‘Pompy’.

Marilina Ross y Patricia de Rincci durante su casamiento

"¿Por qué tomaste esa decisión tan fuerte y elegiste estar al lado de ella?", le preguntó Maugeri. Marilina respondió: "Patricia tiene muchas cualidades que admiro y me gustan mucho. Por ejemplo, el humor es fundamental; nos reímos mucho juntas". Además, destacó la sensibilidad de Patricia: "Es una persona de las más sensibles que conocí. Todo le duele o la hace feliz más que a cualquiera. Estamos compartiendo este tercer acto de mi vida de una forma muy hermosa".

Marilina Ross y Patricia de Rincci

"Llevamos como 20 años juntas. Le pedí la mano a su tío, que hacía un poco de padre y fui a pedirle permiso", contó Marilina, antes de añadir: "El amor es el amor. Yo primero amo y después me doy cuenta de qué tiene entre las piernas. No es al revés. El amor no pide permiso; se mete a cachetazos y después no lo podés sacar más aunque quieras".

MDP