Marilina Ross revela qué lugar ocupa la música en su vida y cómo compone sus canciones

En una nueva emisión de +CARAS, Héctor Maugeri tuvo el honor de recibir a la cantautora y actriz argentina Marilina Ross. Durante el emotivo encuentro, la artista de 81 años compartió su profunda conexión con la música y reveló cómo compone sus canciones, sumergiéndose en los detalles de su vida y obra.

Marilina Ross, quien dejó una huella indeleble en la cultura argentina, es reconocida por su intensidad interpretativa, lo que le valió numerosos premios nacionales e internacionales. Durante la última dictadura en Argentina, fue prohibida y forzada al exilio en España, una experiencia que la llenó de tristeza y aprendizajes. Sin embargo, fue a través de la música y sus canciones que Marilina logró narrar su historia de vida. Con el álbum Soles (1982), la actriz y cantante dejó atrás el exilio, reconectando con un público local que la había extrañado, y que desde entonces creció exponencialmente.

Marilina Ross junto a Héctor Maugeri en +Caras

Cuando Maugeri le pidió hacer un balance de su extensa carrera, Marilina reflexionó: "Cuando me detengo y pienso en si me falta algo, creo que no me falta nada. Hice todo lo que sentía necesidad o ganas de hacer. Siempre fue el entusiasmo lo que me llevó, fui muy obediente a este tirón (se toca el pecho)". Además, agregó: "Todo lo que aprendí en la vida traté de hacerlo canción para que le sirviera a los demás. Es una acción de servicio que me propuse conscientemente. Eso es lo que me hace más feliz".

Cómo se inspira Marilina Ross para hacer canciones

En relación al papel que la música ha jugado en su vida, Marilina confesó: "Las canciones fueron un salvataje en mi vida. Componía una canción y eso me permitía volver a comer o volver a dormir". Sobre su proceso creativo, la artista explicó: "La inspiración llega cuando ella quiere, no cuando yo quiero. Los momentos de mayor lucidez los tengo no bien abro los ojos, en un momento que no es vigilia ni sueño. Ahí siento que encuentro la verdad".

Marilina Ross en +CARAS

El conductor también recordó uno de los hitos de su carrera como actriz, su participación en la exitosa telenovela de 1975, Piel Naranja, dirigida por Alberto Migré y protagonizada por Arnaldo André y Raúl Rossi. Sobre esta experiencia, Marilina comentó: "Yo era una espectadora más. Como no existían los libretos anticipados, Alberto los empezaba a escribir cuando terminaba cada programa. Nadie sabía cómo seguía, cómo terminaba. Me comía los libretos cuando llegaban porque tenía desesperación por saber cómo seguía esta historia".

