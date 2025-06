En 2021, Nicolás Vázquez y Gimena Accardi vivieron una tragedia que marcó sus vidas para siempre. Mientras se encontraban de vacaciones en Miami, el edificio donde estaban hospedados se derrumbó de manera repentina. Por milagro —y por apenas unos segundos— lograron salir con vida. A cuatro años del suceso, el actor rompió el silencio en +Caras, el ciclo de entrevistas que conduce Héctor Maugeri en Caras TV.

Nicolás Vázquez recordó uno de los peores momentos de su vida

“Eso fue un milagro. Fue algo completamente distinto”, expresó Nicolás al referirse al episodio. Si bien ha atravesado momentos difíciles a lo largo de su vida, remarcó que lo sucedido en Miami pertenece a otra categoría, algo que todavía incluso le cuesta procesar y exteriorizar.

El 24 de junio de 2021, la pareja había salido a cenar y, al regresar, estacionó el auto en la cochera del edificio. Mientras subían en el ascensor rumbo al lobby, todo comenzó. “Nosotros estábamos en el ascensor, llegando al lobby”, recordó Nicolás, destacando que lo que ocurrió fue cuestión de segundos. “Estábamos en un estado de shock. Ahí comenzó el milagro. Es para análisis, nunca lo conté públicamente”.

Aunque evita entrar en detalles, por respeto y por lo doloroso del acontecimiento, dejó claro que sienten una profunda gratitud por haber sobrevivido. “Todos los días estamos agradecidos de estar acá. Es una fecha que nunca vamos a olvidar. Es algo difícil de compartir porque no es fácil. Esto fue una catástrofe”, expresó.

El actor también confesó que durante mucho tiempo no quiso ni siquiera volver a hablar del tema. “Es difícil de comprender y no tenés mucha información. Nosotros tampoco quisimos saber mucho del tema, todo terminó ahí, no quisimos saber nada de nada. No quería que me nombren ni la ciudad”.

Nicolás Vázquez en +Caras: "Todos los días estamos agradecidos de estar".

Nicolás Vázquez contó cómo fue la vuelta a Miami después de la tragedia

Con el tiempo, sin embargo, llegó la posibilidad de cerrar una etapa. La pareja volvió a Miami años más tarde, en el marco de un evento organizado por Gimena Accardi junto a Antonela Roccuzzo. Esa experiencia significó mucho más que un viaje. “Volvimos a Miami con el evento que hizo Gime con Antonella Roccuzzo, que fue increíble. Siento que fue Dios que dijo ‘estos pibes tienen que volver’. Porque sabés cómo nos fuimos y cómo nos volvimos”.

Nicolás Vázquez rompió el silencio sobre el milagro que vivieron en Miami con Gimena Accardi.

Ese regreso, simbólicamente, fue también una forma de sanar. “Fue muy sanador volver porque nos fuimos de una manera inesperada: de milagro, vivos, en un avión privado que de pedo volvía a Argentina y había dos lugares y nos subimos”. “Ahora volvimos a algo lindo, un evento”, sumó con emoción, dejando en claro que la vida les dio una nueva oportunidad.

En el cierre de la entrevista, Nicolás Vázquez dejó una reflexión profunda, que resume lo aprendido en medio del horror: “Cuando no te toca, no te toca. La vida es un instante. En un segundo puede cambiar, para un lado o para el otro. Hay que vivir y no quedarse con ganas de nada”.