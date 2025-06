La relación de Pampita y la China Suárez fue cada vez más armoniosa con el correr de los años. Si bien ambas mujeres cruzaron sus caminos tras la infidelidad de Benjamín Vicuña con la actriz, comenzaron a compartir momentos por sus hijos en común. Los varones de Carolina Ardohaín son hermanastros de dos de los niños de Eugenia Suárez. Por eso, la modelo contó que tienen conversaciones de vez en cuanto. En las últimas horas, sorprendió a todos al mandar al frente a la China y revelar el particular pedido que le hizo, mientras estaba de viaje en Turquía con Mauro Icardi.

¿Qué le pidió la China Suárez a Pampita?

Mientras Pampita sigue siendo una importante influencia fashionista, la China Suárez sigue protagonizando películas y series, y varios escándalos mediáticos. La actriz deja de qué hablar a los medios de comunicación, debido a su rol en el Wandagate y su relación con Mauro Icardi. Muchos usuarios comenzaron a dividir sus opiniones al respecto, y ella ganó fanáticos y haters. Es por eso que se volvió de una de las celebridades tendencia en las redes sociales.

La problemática con Wanda Nara tiene a todos atentos sobre actualizaciones, incluso a los famosos. Es por eso que varios periodistas comenzaron a cuestionar a algunos sobre qué opinaban de los hechos y actitudes de ambas partes, sobre todo a aquellos que tuvieron encuentros con la China, como es el caso de Pampita. Tras un viaje por Londres y alejada de cualquier problemática, la movilera de Los profesionales de siempre se acercó a la modelo y le preguntó si su relación con la actriz seguía en calma como siempre.

De esta manera, reveló que hablan seguido, "como tiene que ser", ya que son madres de niños que son hermanos. Así, la mandó al frente y contó que le hizo un pedido, mientras estaba en Turquía. “Hablamos hace un par de días porque le estaba comprando un regalo a Beltrán y quería saber un detalle", detalló. Finalmente, y con firmeza, disparó sobre sus opiniones sobre el Wandagate y el rol de la China: “No me meto. Hace un montón de meses que decidí no opinar de nada porque no me corresponde, no es mi tema”.

Si bien la relación de Pampita y la China Suárez es cordial y armoniosa, los usuarios siguieron enfrentándolas en las redes sociales. Mutuamente no hablan de otros temas que no sean sus hijos, ya que, según expuso la modelo, no quiere opinar sobre lo que no le corresponde. Por eso, se mantiene alejada de los enfrentamientos mediáticos que la actriz tiene con diferentes celebridades, y no duda en responderle ante cualquier pedido que involucre a los niños y sus hermanastros.

